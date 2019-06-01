Ramazan Yenikapıdaki Enderun teravih namazında yüzbinlerce kişi saf tuttu
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RAMAZAN HABERLERİ

Yenikapı'daki Enderun teravih namazında yüzbinlerce kişi saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Enderun teravih namazında yüz binlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.

Haber Merkezi DHA
Namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı
Namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı

İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Yenikapı etkinlik alanında Osmanlı geleneği olan Enderun usulü teravih namazı kılındı.

Namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Namaz öncesi etkinlik alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

  • Çevresi bariyerlerle kapatılan Yenikapı Miting Alanı'na gelenler tek tek polis tarafından aranarak içeriye alındı. Namaza gelenlere iftariyelik dağıtıldı. İftar sonrası, Teravih namazı saat 22.00'da başlarken, teravih için 23.00'te saf tutuldu.

Yenikapı'da Enderun Teravih'i
OYNAT 01:30
Yenikapı'da Enderun Teravih'i
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Müftülüğü 'nün İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği Enderun Teravihi namazına katıldı. İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Yenikapı etkinlik alanında Osmanlı geleneği olan Enderun usulü teravih namazı kılındı. Namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.
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