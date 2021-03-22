Reyting sonuçları 21 Mart 2021: Teşkilat reyting sonuçları belli mi? Dünün birincisi kim oldu?

Reyting Sonuçları 21 Mart 2021 için henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili takibimiz sürüyor. Sonuçların saat 10:00 ile 10:30 arası açıklanması bekleniyor.
Dün yayınlanan yapımların arasında en çok Teşkilat reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, geçen hafta reyting sonuçları listesinde durum nasıldı? İşte geçen haftanın reyting sonuçları ve dün akşamın TV yayın akışı...
GEÇEN HAFTA (14 Mart 2021) REYTİNG SONUÇLARI
Total
- TEŞKİLAT
- TEŞKİLAT (ÖZET)
- SURVİVOR
- GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
- SURVİVOR BİL BAKALIM
AB
- TEŞKİLAT
- TEŞKİLAT (ÖZET)
- SURVİVOR
- GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
- SURVİVOR BİL BAKALIM
21 MART 2021 TV YAYIN AKIŞI
21 Mart Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14.30 Züğürt Ağa
16.30 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)
18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret
02.00 Yasak Elma
04.15 Babam Sınıfta Kaldı
05.45 Şevkat Yerimdar
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.00 Arda İle Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Iron Man 3
16.30 Sadakatsiz
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Hekimoğlu
02.15 Ruhlar Evi
03.45 5N1K
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Tülin Şahin İle Moda
13.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
15.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
04.00 Türk Müziği
05.00 Geniş Aile
ATV YAYIN AKIŞI
12.35 Hercai 'Dizi'
15.50 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi'
00.20 Bölük
02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.45 Yerli Belgesel
13.40 Yerli Dizi
17.30 Yabancı Sinema "shrek"
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
00.15 Yerli Dizi
02.55 Diriliş "ertuğrul"
TV8 YAYIN AKIŞI
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
11:00 Survivor Panorama
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
12:30 Kırmızı Oda
15:45 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler