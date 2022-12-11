Sağlık Bakanlığı sözleşmeli ve işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 bin 183'ü sözleşmeli personel, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için dün başvuru kılavuzları Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR), tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildi. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'na personel alımıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Alımını İlan ettiğimiz 85 bin sağlık personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız. Yeni personelin 32 bini polikliniklerimizde hizmet verecek olan tıbbi sekreterlerden oluşuyor. Bu sayede hekimlerimizin iş yükünü azaltıp verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca hekim istihdamında zorlanılan yerler için ihdas edilen 27 bin sözleşmeli hekimle yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak."

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Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı süreci 28 Kasım'da tercihlerin alınmasıyla başlamıştı. Başvuruların alınması ardından sonuç heyecanı başladı. KPSS-2022/11 tercih sonuçları ÖSYM duyurular ekranından ilan edilecek. Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçlarının Aralık ayının ikinci haftası itibariyle açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda tercih sonuçları 10 gün içinde açıklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı sürecinde başvurular alındı. Gözler sonuç ve kura tarihine çevrildi. Başvuru sonuçları açıklandığında KPSS puanına göre ilk 85 bine giren sağlık personeli adayları çekilecek kuranın ardından sınavsız şekilde atanacaklar. Kura sonucunda 42 bin 500 sağlık personeli göreve atanmış olacak. Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin aralık ayının son haftalarına doğru yapılması bekleniyor. Kura tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

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Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kontenjan dağılımı

42 bin 500 kişilik kadro kapsamında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapılacak.

Biyolog 27 (Lisans)

Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans)

Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans)

Diyetisyen 245 (Lisans)

Ebe 1.470 (Lisans)

Fizyoterapist 490 (Lisans)

Hemşire 833 (Ortaöğretim) 4.998 (Lisans)

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans)

Odyolog 25 (Lisans)

Perfüzyonist 25 (Lisans)

Psikolog 245 (Lisans)

Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans)

Sağlık Teknisyeni (Anestezi) 79 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) 15 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) 520 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) 69 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 89 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 23 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 304 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 147 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Anestezi) 460 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 83 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 98 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 126 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Eczane) 196 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Elektoronörofizyoloji) 25 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 490 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 177 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.098 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) 49 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 421 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Odyometri) 114 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Optisyen) 20 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Ortopedi) 129 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) 49 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Podolog) 20 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 27 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Röntgen) 499 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Tıbbı Sekreter) 15.537 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) 490 (Ön Lisans)

Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans)

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kontenjan dağılımı

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle:

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, 154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, 275 Elektrikçi (Genel), 3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi), 604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi, 284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, 188 İnşaat Boyacısı / Boyacı, 791 Klinik Destek Elemanı, 121 Marangoz, 5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)

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