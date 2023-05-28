2023 Seçim Sonuçları sandıkların açılıp, oy sayım işlemi başlamasıyla birlikte merakla takip edilecek. Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. 14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti. Seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullandıkları yerde ve sandıkta oy verecek.

Seçim yasakları saat kaçta bitecek?

YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklara göre saat 18.00’e kadar sesli veya görüntülü hiçbir basın yayın organından seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum haberi yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim yasaklarının kalkmasının ardından 2023 seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Ancak tam seçim sonuçlarının sandıklardan çıkan oyların sayımının bitmesinin ardından belli olması bekleniyor.

















Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Dünya tarihinde böyle bir başka seçim yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için İstanbul'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oylarını kullandı.

Erdoğan, "İkinci turu da 28 Mayıs’ta gerçekleştiriyoruz. Burada partiler yok 1 metro boyunda pusula yok. Sadece 2 aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oyunu vereceği için seri şekilde oylama bitecektir" dedi. Erdoğan, "Türk demokrasi hayatında ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz vaka, ve bu dünya tarihinde yüzde 90’a varan katılımla gerçekleşen yok. Demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılım son ana kadar rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini vatandaşlarımdan rica ediyorum" diye konuştu.









Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulunda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun diyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmakta

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur için Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda 1296 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bahçeli, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.









Sinan Oğan: Seçimin istikrar getireceğini ümit ediyorum

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Ankara'da, Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

Sinan Oğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Seçim, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu seçimin ülkemizde istikrarı getireceğini, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını ve inşallah bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum. Bu seçim bize, insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını, bir mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçlar doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir. Bir kez daha burada Sayın Meral Akşener'e yapılan linç kampanyasını kınadığımı, Sayın Muharrem İnce'ye yapılan ve Sayın Muharrem İnce'nin seçimden çekilmesine vesile olan linç kampanyasını kınadığımı, 'farklı tercihte bulundu' diye depremzedeleri dahil linçlemeye cüret edenleri kınadığımı ve bize dönük, aileme dönük yapılan her türlü linçleme kampanyasını kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu seçim sanırım diğer seçimlerden farklı olarak bu linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından da diğer seçimlerden farklı olacaktır" dedi. Oğan, "Bu seçimin ülkemizde istikrarı getireceğini, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını ve inşallah bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.









YSK Başkanı Yener: Seçimler erken neticelenebilir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yener, "14 Mayıs’taki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken çıkacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.









Akşener: Ülkemize, milletimize hayırlı olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Akşener oyunu sandığa atarken, “Hayırlı olsun“ dedi. Okul çıkışında açıklama yapan Akşener, “Oylarımızı kullandık çok önemli bir seçimin ikinci safhasında. Hepiniz için, hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin bu safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Hayırlara vesile olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi. Akşener, seçim sürecini Ankara’da takip edeceğini söyledi.













Saat 08.00'de oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi 17.00'ye kadar devam edecek.

Sandık yemini ederek göreve başladılar

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."









İkinci turda 50 bin yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de ikinci tur seçime 18 yaşını dolduran 47 bin 523 genç seçmenin daha katılacağını açıklamıştı. Bu durumda, yaklaşık 50 bin genç seçmen bugün ilk kez oy kullanacak. Yurt içinde oy kullanan seçmen sayısı böylece 60 milyon 769 bin 268’i bulacak.

Tek pusula tek zarf





Cumhurbaşkanlığı için bu kez iki aday yarışacak. Seçmenlere bir pusula ve bir zarf verilecek. Pusulada Recep Tayyip Erdoğan birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer alacak. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminde sandık görevlileri değişmeyecek. Peki bugün nasıl oy verilecek?

Seçmenler oy kullanırken, nelere dikkat etmeli? İşte 2. turda yapmanız gerekenler:

Sandığınıza gidin. Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak, seçmen listesinde isminizi bulacak. Kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek, kabinde oyunuzu kullanmanızı isteyecek. Seçmenlerin oylarını dikkatli kullanmaları gerekiyor. Çünkü, oy pusulası alındıktan sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek, yeni bir oy pusulası istenirse verilmeyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya Film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak. Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, kimse yanına giremeyecek. Ancak, normal süreden fazla içeride kalan seçmenler, sandık kurulu başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen dışarı çıkarılacak. Zarf, pusula ve mühür ile kapalı oy verme kabine geçin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. “Tercih” veya “Evet” mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekiyor. Zarfa pusula dışında bir şey koymayın. Aksi halde oyunuz geçersiz sayılır. Oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “Tercih” veya “Evet” mührü basarak, oyunuzu kullanın. Tercih yapıldıktan sonra pusulayı zarfa koyun ve sandığa atın. Oy pusulasını mühür diğer adayın bölümünü taşmayacak şekilde düzgün bir şekilde zarfa yerleştirin. Zarfı sandığa atın. Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısını imzalayın.









Oylarınızın geçersiz olmaması için bunları yapmayın





Slogan yazmayın

Yüksek Seçim Kurulu’nun 135 sayılı genelgesine göre oyunuzun geçerli olması için üzerinde başka hiçbir işaret, yazı, imza ve parmak izi olmaması gerekiyor. Oy pusulasına slogan yazılması, diğer adayın üzerine çarpı atılması, adayların fotoğraflarının üzerine de mühür basılması oyu geçersiz kılıyor.





Mührü taşırmayın

Seçmenlerin oy kullanırken, sadece tercih ettiği adayın altındaki yuvarlak bölüme taşırmadan ve diğer adaya da bulaştırmayacak şekilde mühür basarak oyunu dikkatli bir şekilde kullanması gerekiyor.

Genelgenin 42. maddesinde “Geçerli olmayan oy pusulaları” şöyle tanımlı:

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan,

Arkasında sandık kurulu mührü olmayan,

Hiçbir yerine ‘TERCİH’ veya ‘EVET’ mührü basılmamış olan,

Birden fazla cumhurbaşkanı adayına mühür basılan,

Bir adaya ayrılan alandan diğerine taşmış mühür olan,

Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenen,

Üzerine mühür dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan,

Üzerinde yer alan cumhurbaşkanı adaylarına ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan,

Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış ya da şekiller çizilmiş olan oy pusulaları geçerli değil.

Sandığa giderken bunları unutmayın

YSK’nın ikinci tur için yeniden gönderdiği seçmen bilgi kâğıdının yanınızda olması şart değil. Ancak, TC kimlik numarası bulunan resmi kimliğinizi (nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi) mutlaka yanınıza alın.

Sandık numaranızı öğrenin

Seçmenlerin öncelikle nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmeleri gerekiyor. Seçmen bilgi kâğıdı eline ulaşmayanlar, YSK’nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından bu bilgileri öğrenebilir. Seçmenler 14 Mayıs’taki ilk turda hangi okulda hangi sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda yine aynı okul ve sandıkta oy verecek.

Oy verme saatini geçirmeyin

Tüm yurtta oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başlayıp akşam saat 17.00’de sona erecek. Ancak saat 17.00’ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak. Sandıkların kapandığı saat 17.00’den sonra gelen seçmenler ise hiçbir şekilde oy kullanamayacak.

İmza atmayı unutmayın

Seçmen, imza atmasını bilmiyor veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atacak durumda bulunmuyorsa, sol elinin başparmağını basacak. Sol elinin başparmağı olmayanların hangi parmağını bastığı listenin imza bölümüne ayrıca yazılacak. Hiç parmağı olmayan seçmenin durumu adının karşısına yazılıp başkan tarafından imzalanacak.

Yatalak seçmene seyyar sandık

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler, ilk turdaki gibi evlerinde seyyar sandıklarda oy kullanacaklar. Seyyar sandıklarda sadece il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar oy verebilecek.

Görme engellilere şablon

Görme engelli seçmenler, bu seçimde ilk kez YSK’ca oy pusulalarına uygun olarak hazırlanan şablonla oylarını kullanabilecek. Talep etmeleri halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oy pusulası şablona yerleştirilmek suretiyle oy kullanabilecek.

Felçliler nasıl oy kullanacak?

Engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkan veya üyeleri ise engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.





Okuma-yazma bilmeyenler nasıl oy kullanacak?

Okuma yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla kabine kimse giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım etmeyecek. Seçmen kendi oyunu kendi kullanacak. Okuma yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi adaya ait olduğunu, tercih ettiği adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle “Tercih” veya “Evet” mührünü basması gerektiğini, daha sonra pusulayı katlayıp zarfa koyarak, ağzını yapıştırması gerektiğini anlatacak.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne?

14 MAYIS Cumhurbaşkanlığı Seçimi oy oranları şöyle:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 14 MAYIS OY ORANI:

Türkiye : %49.24 |26086097 Oy

Yurt Dışı: %57.47 |1047740 Oy





KEMAL KILIÇDAROĞLU 14 MAYIS OY ORANI

Türkiye: %45.07 | 23873505 Oy

Yurt Dışı: %39.57 | 721427 Oy







