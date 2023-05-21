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Seçim

Altılıda kafalar karışık

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de tekrarlanması halinde 6’lı Masa’yı şimdiden ‘dağılma’ ya da yaklaşan yerel seçimleri de dikkate alarak ‘bölünme’ korkusu sarmış durumda.

Mehmet Güney
04:00 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Altılı Masa.

Altılı Masa.

14 Mayıs’ta oluşan tablo ile birlikte 6’lı Masa’nın akıbeti de sorgulanmaya başlandı. Benzer sonuçların ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde de tekrarlanması halinde 6’lı Masa’yı şimdiden ‘dağılma’ ya da yaklaşan yerel seçimleri de dikkate alarak ‘bölünme’ korkusu sarmış durumda. Senaryolar, Kılıçdaroğlu’nun liderlik koltuğunu koruyup korumayacağında düğümleniyor.

YA KÜÇÜLÜR, YA DAĞILIR

Cumhurbaşkanı-nın belli olacağı 28 Mayıs’ta hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem de önayak olduğu 6’lı Masa’nın kaderi de şekillenecek. Seçimin kaybedilmesi durumunda Kılıçdaroğlu koltuğunu korusa da 6’lı Masa’yı oluşturan ortaklık sona erer ve masa dağılır. 6’lı Masa’yı oluşturan aktörlerden Saadet ve Demokrat Parti, CHP’liler gibi iş birliğinin yerel seçimlere kadar sürdürülmesinden yana. Masaya sonradan oturan DEVA ve Gelecek Partisi ise önceliğini Meclis’te muhalefete vermiş durumda. 29 Mayıs sonrası 6’lı Masa’ya ilişkin opsiyonlara açık olan DEVA ve Gelecek, son seçimin en çok kazananları arasında oldukları için devamdan yöne ibre de ağır basıyor. Bu çerçevede yaklaşan yerel seçimlerde de benzer bir kazanım planları yapılıyor.



#Altılı Masa
#Seçim
#Millet İttifakı
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