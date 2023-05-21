Altılıda kafalar karışık

Cumhurbaşkanı-nın belli olacağı 28 Mayıs’ta hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem de önayak olduğu 6’lı Masa’nın kaderi de şekillenecek. Seçimin kaybedilmesi durumunda Kılıçdaroğlu koltuğunu korusa da 6’lı Masa’yı oluşturan ortaklık sona erer ve masa dağılır. 6’lı Masa’yı oluşturan aktörlerden Saadet ve Demokrat Parti, CHP’liler gibi iş birliğinin yerel seçimlere kadar sürdürülmesinden yana. Masaya sonradan oturan DEVA ve Gelecek Partisi ise önceliğini Meclis’te muhalefete vermiş durumda. 29 Mayıs sonrası 6’lı Masa’ya ilişkin opsiyonlara açık olan DEVA ve Gelecek, son seçimin en çok kazananları arasında oldukları için devamdan yöne ibre de ağır basıyor. Bu çerçevede yaklaşan yerel seçimlerde de benzer bir kazanım planları yapılıyor.