Binali Yıldırım depremzedelere yönelik eleştirilere sert sözlerle yüklendi: 28 Mayıs'ta bu densizlere hak ettikleri cevabı verelim

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kahramanmaraş'ta konuştu:





- "Biz acılarımızı paylaşarak azaltan, sevinçlerimizi de paylaşarak artıran bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız olarak sonsuza kadar yaşayacağız. Kardeşçe yaşayacağız inşallah. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz"





Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda, Kahramanmaraş Valiliği önünde vatandaşlara hitap etti.

Kentte bulunmanın memnuniyetini dile getiren Yıldırım, "14 Mayıs'ta Kahramanmaraş, 30 büyükşehir içinde bir numara oldu. Yüzde 71'in üzerinde destek verdiniz. Milletin adamı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan dediniz" ifadelerini kullandı.

Muhalefeti eleştiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ne dediler? ' yardım ettik depremde, zehir zıkkım olsun' dediler. Bunlar zavallıdır, bunlar insanlıktan nasibini almamıştır. Demek ki Kahramanmaraş'a yeni bir görev düşüyor. 28 Mayıs'ta bu densizlere hak ettikleri cevabı sandıkta verelim mi? Bunları destekleyen terör örgütlerini, o terör örgütlerinin arkasındaki ağa babalarını, topunu birden sandığa gömelim mi? Yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? Rekor oyla Cumhurbaşkanımızı 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak 28 Mayıs'ta seçmeye hazır mısınız? Durmak yok, yola devam."

Muhalefetin yalanlarının hiç bitmediğini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunların yalanları, dolanları hiç bitmiyor. Bunlarda yalan gani. 14 Mayıs'tan önce başka bir Kemal bey vardı, 14 Mayıs'tan sonra tamamen başka biri geldi. 14 Mayıs'tan önce terör örgütleriyle, FETÖ'yle iş tutan HDP gibi terörün siyasi uzantılarıyla işbirliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'tan sonra birdenbire silahın öbür tarafını çevirdi. Ne oldu? ‘Ben sizden daha milliyetçiyim, ben sizden daha vatanseverim’ demeye başladı. Kahramanmaraş bunu yer mi, yemez."

"Türkiye'nin önü açıktır, geleceği aydınlıktır"

Yıldırım, hükümetin sorunları çözerek yatırım yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizde 20 yıl boyunca dağ gibi sorunları dağ gibi eserlere dönüştüren havayolunu, halkın yolu yapan, yolları bölen hayatları birleştiren, milleti birleştiren bir lider ve onun arkadaşları olarak gün bugündür ve diyoruz ki, 'yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz.' Ne PKK'sı, ne FETÖ'sü ne de onların arkasındaki destekçileri bu millete ayar verebilir, bu milletin liderine tezgah kurabilir. Vatan sevgisi olan her yer 780 bin kilometrekare Anadolu, 462 bin kilometrekare Mavi Vatan, Kuzey Kıbrıs, bize ecdadımızdan atalarımızdan emanettir. İstiklal mücadelesinin en güzel örneğini veren illerimizden biri Kahramanmaraş'tır, Sütçü İmam'ın memleketidir. Kahramanmaraş'a hiç kimse ‘bayrağından, toprağından, istiklalinden vazgeçeceksin’ diyemez. Hiçbir terör örgütü buralara bu topraklara kirli ayaklarını basamaz. Türkiye'nin önü açıktır, geleceği aydınlıktır. Türkiye’nin bölgesinde küresel bir güç haline gelmesinden rahatsız olanlar vardır. O rahatsız olanları 28 Mayıs’ta biraz daha rahatsız etmeye, rekora koşmaya. Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla tekrar yeniden seçmeye var mısınız?"

Büyük devletin lafla olmadığını, milletin derdiyle dertlenmekle olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

“6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadık, 103 gün geçti, 50 bin kardeşimizi toprağa verdik. 10 binlerce kardeşimiz yaralandı, sakat kaldı, yakınlarımızı kaybettik. Büyük acılar yaşadık ama azmimizi, inancımızı asla kaybetmedik. Böyle bir acının üzerinden 13,5 milyon insanı ilgilendiren, bir çok ülkenin toprağından daha geniş bir alanda meydana gelen bu depremde, başka bir ülke olsaydı, başka bir lider olsaydı bu depremin altında kalırdı, hiçbir şey yapamazdı ama bu ülkenin sevdalı insanı var, bu ülkenin adam gibi adamı var, Recep Tayyip Erdoğan'ı var. Onun arkadaşları var, Cumhur İttifakı var, onların liderleri var. Biz büyük milletiz. Biz bunun da üstesinden geliriz ve aradan geçen 103 günde bütün enkazlar kaldırıldı, 167 bin konutun temeli atıldı. Nurdağı'nda köy ev 45 günde yapılıp teslim edildi. İşte Türkiye bu, işte büyük Türk milleti bu. Ne kadar bu aziz milletin bir ferdi olarak gurur duysak azdır. Biz acılarımızı paylaşarak azaltan, sevinçlerimizi de paylaşarak artıran bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız olarak sonsuza kadar yaşayacağız. Kardeşçe yaşayacağız inşallah. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz."







