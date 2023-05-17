Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “14 Mayıs’ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından “28 Mayıs seçimine” yönelik paylaşım yapan Erdoğan, Türkiye’nin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı’nın alnının akıyla verdiğini belirtti. Cumhur İttifakı’nın, kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:“Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakarlıklarınız için teşekkür ediyorum. Rabb’ime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum.”

Hizmet aşırı ortaya koyduk

“Şimdi 14 Mayıs’ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti. Seçimlerin ikinci turu 27 Mayıs darbesinin 63’üncü yıl dönümünden bir gün sonra, 28 Mayıs tarihinde yapılacak. Bizler siyasetinin merkezine milli iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız. Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz.”

Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi olacaklar

“Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisini hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Depremzede kardeşlerimiz bizden bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor. 28 Mayıs seçimi için çalışmaya, sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık. İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah’ın izniyle 28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz. Sizlere güveniyorum.

Büyük Türkiye için sandığa gidin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşları 28 Mayıs seçimlerinde sandığa gitmeye davet etti. Erdoğan, CNN Türk televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, vatandaşın rekor katılımla iradesini sandığa yansıttığını söyledi.

DEPREMZEDELERE YAPILAN HAKARETLER ÇOK ÇİRKİN

28 Mayıs seçimleri için çalışmalara başladıklarını belirten Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle ayrı ayrı görüştüğünü ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti: “12 günü iyi değerlendireceğiz. Rehavete kapılmayacağız. Deprem bölgesinin belli bir bölümünü hafta sonu ziyaret edeceğim. Devlet Bey (Bahçeli) ile yaptığım görüşmede, ‘Ben gelmeye hazırım’ dedi. Belki Fatih Bey de (Erbakan) gelecek.” Seçim sonuçlarının ardından deprem bölgesinde yaşayan insanların AK Parti’ye oy verdiği için hakarete uğradığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Çok hakaret ettiler, çok çok yanlış ve çirkin. Bekledikleri oyları almadıkları için ‘Buralara destek, yardım yok’ gibi ifadeler. Hâlâ hatayı kendinde değil millette arıyorlar. Deprem bölgesi için tehdit sallıyorlar. Kendilerine oy vermeyenlere hakaret ediyorlar. Bu kifayetsiz muhterisler CHP’nin başında olduğu sürece millet ne mesaj verirse versin gereğini yapamayacaklar.”

‘ÇAYA FINDIĞA SONRA GİDİN’

“Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa” diyerek vatandaşı 28 Mayıs seçimlerinde oy vermeye davet eden Erdoğan, “Milletimizin yine sandıklara koşacağına inanıyorum. Özellikle Karadeniz’e çaya fındığa gidenler, tatile gidenler olabilir. Ben diyorum ki bunları erteleyin. Oyunuzu kullanın öyle ziyaretlerinizi yapın. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın 28 Mayıs’ta büyük katılımla sandığa gideceklerine inanıyorum.”

Seçmenlerini aldattılar

CHP’nin seçim gecesi ‘açık ara öndeyiz’ açıklamaları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bunlar klasik CHP ve Bay bay Kemal davranışı. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi de ara vermediler” dedi. Erdoğan şunları kaydetti: “Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde ‘kazandık’ açıklaması yaptılar. Kendi seçmenlerini aldatmaktan utanmıyorlar. Milletimiz cevabı 28 Mayıs’ta tekrar verecektir.

Meclis’i Devlet Bahçeli açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’in açılış oturumunun MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından yönetileceğini söyledi. Erdoğan, “Bugün görüşme fırsatımız oldu. Devlet Bey’in adeta devlet anlayışı içindeki sükunetiyle bu süreci atlatır. Meclis Başkanlığı seçimlerini de rahatlıkla geçirmiş oluruz” dedi.







