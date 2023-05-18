CHP'de görevden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi

Devrim Barış Çelik - Onursal Adıgüzel
Adıgüzel seçimin ertesi günü görevden alındı
Adıgüzel 'CHP'nin trol ağının' başındaki isimdi
Yeni Şafak 5 Mayıs 2023 tarihli manşetinde, HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğunu ortaya çıkardı. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesabın sürekli sahte içerik ürettiği ortaya çıktı.
Adıgüzel ayrıca, Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı 'CHP ve trol ağının' başındaki isimdi.
CHP’nin, seçimleri manipüle etmek, trolleri yönetmek üzere kurduğu Cambridge Analytica benzeri şirket, Ankara’daki Mekik Plaza’nın 4. katında bulunuyor. Ofisteki ekibi Adıgüzel ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke yönetiyordu.