CHP'de görevden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tvnet ve Yeni Şafak ortak canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Şafak'ın CHP'nin 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşmasını sağlayan devasa trol ağını ortaya çıkan haberinden övgüyle bahseden Erdoğan, "Bu düzenbazlığı ortaya döktüğü için Yeni Şafak'ı tebrik ediyorum" dedi. "Bunların ağababaları da seçimleri etkilemek için hep böyle sahte algı operasyonları yaptılar" diyen Erdoğan, "Anlamadıkları şu, seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil sandıkta milletle kazanılır." diye konuştu.