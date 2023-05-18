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Seçim

CHP'de görevden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi

Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı 'CHP ve trol ağının' başındaki isim olan ve sandık güvenlik sisteminin çökmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti yönetimi tarafından görevden alınmıştı. Kılıçdaroğlu, Adıgüzel'in yerine Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik'i göreve getirdi.

15:43 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Devrim Barış Çelik - Onursal Adıgüzel

Devrim Barış Çelik - Onursal Adıgüzel

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Onursal Adıgüzel
, 14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partide 2018'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını bildirmişti.
CHP’de istifa eden Onursal Adıgüzel’in yerine
Devrim Barış Çelik
getirildi.

Adıgüzel seçimin ertesi günü görevden alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir buçuk yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz" sözlerini boşa düşüren CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçimin ertesi günü görevden alındı. CHP yandaşı gazeteciler tarafından duyurulan gelişmeden kısa süre sonra paylaşım yapan Adıgüzel, görevi kendisinin bıraktığını belirtip,
"Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum"
ifadelerini kullandı.

Adıgüzel 'CHP'nin trol ağının' başındaki isimdi

Yeni Şafak 5 Mayıs 2023 tarihli manşetinde, HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğunu ortaya çıkardı. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesabın sürekli sahte içerik ürettiği ortaya çıktı.

Adıgüzel ayrıca, Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı 'CHP ve trol ağının' başındaki isimdi.

CHP’nin, seçimleri manipüle etmek, trolleri yönetmek üzere kurduğu Cambridge Analytica benzeri şirket, Ankara’daki Mekik Plaza’nın 4. katında bulunuyor. Ofisteki ekibi Adıgüzel ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke yönetiyordu.


Kılıçdaroğlu'nun maskesini Yeni Şafak düşürmüştü: Başsavcılık Bay Kemal'in trol ağına karşı harekete geçti
Kılıçdaroğlu'nun maskesini Yeni Şafak düşürmüştü: Başsavcılık Bay Kemal'in trol ağına karşı harekete geçti

Yeni Şafak, geçtiğimiz hafta yayınladığı haber ile HDP destekli Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağını deşifre etmişti. Gün yüzüne çıkan devasa trol ağı Türkiye'de geniş yankı uyandırırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da söz konusu trol ağına karşı harekete geçti. Başkanlık, dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da İletişim Başkanlığının suç duyurusu üzerine sosyal medya ağları üzerinden birlikte hareket ederek dezenformasyon içerikleri oluşturdukları iddia edilen hesap kullanıcılarına yönelik soruşturma başlattı.




#Devrim Barış Çelik
#Onursal Adıgüzel
#CHP
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