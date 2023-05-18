Kılıçdaroğlu devlete “terörist” diyen DHKP-C destekçisi Devrim Barış Çelik'i yardımcısı yaptı

Devrim Barış Çelik “devlet terörü” paylaşımını tepkilerin ardından silmek zorunda kaldı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklentilerin altında bir oy alınca CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevden alındı.
Devlete 'terörist' suçlaması!
Tepki çekince sildi
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilen Devrim Barış Çelik'in "devret terörü" ifadesi sosyal medyadan tepkiyle karşılandı. Çelik ise tepkilerin ardından iletisini sildi.
- Türkiye'nin 1980 darbesinden önce Artvin'in Şavşat ilçesinde 23 Temmuz 1979'da yapılan mitingin ardından dağılanların üzerine ateş açılmıştı. Bu olayda 5 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi ise yaralandı.
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Onursal Adıgüzel neden görevden alındı?
Adıgüzel 'CHP'nin trol ağının' başındaki isimdi
Yeni Şafak 5 Mayıs 2023 tarihli manşetinde, HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğunu ortaya çıkardı. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesabın sürekli sahte içerik ürettiği ortaya çıktı.
Adıgüzel ayrıca, Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı 'CHP ve trol ağının' başındaki isimdi.
CHP’nin, seçimleri manipüle etmek, trolleri yönetmek üzere kurduğu Cambridge Analytica benzeri şirket, Ankara’daki Mekik Plaza’nın 4. katında bulunuyor. Ofisteki ekibi Adıgüzel ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke yönetiyordu.