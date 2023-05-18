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Seçim

Kılıçdaroğlu devlete “terörist” diyen DHKP-C destekçisi Devrim Barış Çelik'i yardımcısı yaptı

Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı 'CHP ve trol ağının' başındaki isim olan ve sandık güvenlik sisteminin çökmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti yönetimi tarafından görevden alınmıştı. Kılıçdaroğlu, Adıgüzel'in yerine Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik'i göreve getirdi. Ancak Devrim Barış Çelik'in de Artvin’in Şavşat ilçesinde 1980 öncesi yaşanan ve beş kişinin öldüğü olaya dair “devlet terörü” diyerek sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Çelik'in ayrıca DHKP-C’li avukat Ebru Timtik'e de destek mesajı verdiği de görüldü.

17:30 . 18/05/2023 الخميس
Yeni Şafak
Devrim Barış Çelik “devlet terörü” paylaşımını tepkilerin ardından silmek zorunda kaldı.

Devrim Barış Çelik “devlet terörü” paylaşımını tepkilerin ardından silmek zorunda kaldı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklentilerin altında bir oy alınca CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevden alındı.

Görevinden istifa ettiğini duyuran Adıgüzel'in yerine Parti Meclisi Üyesi
Devrim Barış Çelik
görevlendirdi.

Devlete 'terörist' suçlaması!

Çelik'in göreve atanması sonrasında ise sosyal medyadan geçmişte attığı bir ileti gündem oldu. 2015 yılında Twitter'dan yazdığı mesajında
"Şavşat katliamının yıldönümünde devlet terörüyle ölümsüzleşen devrimcileri saygıyla anıyoruz"
ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Tepki çekince sildi

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilen Devrim Barış Çelik'in "devret terörü" ifadesi sosyal medyadan tepkiyle karşılandı. Çelik ise tepkilerin ardından iletisini sildi.

  • Türkiye'nin 1980 darbesinden önce Artvin'in Şavşat ilçesinde 23 Temmuz 1979'da yapılan mitingin ardından dağılanların üzerine ateş açılmıştı. Bu olayda 5 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi ise yaralandı.

DHKP-C'li avukat Timtik'e destek mesajı!

Devrim Barış Çelik’in, DHKP-C’nin başlattığı ölüm orucu sonunda hayatını kaybeden ve Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesinden önce
'Berkin Elvan'ın hesabı sorulacak. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz'
sözlerini söyleyen avukat Ebru Timtik için de destek tweeti attığı ortaya çıktı.
Devrim Barış Çelik
İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ebru Timtik'in ardından da paylaşım yapan Çelik'in
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"
ifadelerini kullandığı görüldü.



Onursal Adıgüzel neden görevden alındı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir buçuk yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz" sözlerini boşa düşüren CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçimin ertesi günü görevden alındı. CHP yandaşı gazeteciler tarafından duyurulan gelişmeden kısa süre sonra paylaşım yapan Adıgüzel, görevi kendisinin bıraktığını belirtip,
"Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum"
ifadelerini kullandı.

Adıgüzel 'CHP'nin trol ağının' başındaki isimdi

Yeni Şafak 5 Mayıs 2023 tarihli manşetinde, HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğunu ortaya çıkardı. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesabın sürekli sahte içerik ürettiği ortaya çıktı.

Adıgüzel ayrıca, Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı 'CHP ve trol ağının' başındaki isimdi.

CHP’nin, seçimleri manipüle etmek, trolleri yönetmek üzere kurduğu Cambridge Analytica benzeri şirket, Ankara’daki Mekik Plaza’nın 4. katında bulunuyor. Ofisteki ekibi Adıgüzel ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke yönetiyordu.


Kılıçdaroğlu'nun maskesini Yeni Şafak düşürmüştü: Başsavcılık Bay Kemal'in trol ağına karşı harekete geçti
Kılıçdaroğlu'nun maskesini Yeni Şafak düşürmüştü: Başsavcılık Bay Kemal'in trol ağına karşı harekete geçti

Yeni Şafak, geçtiğimiz hafta yayınladığı haber ile HDP destekli Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağını deşifre etmişti. Gün yüzüne çıkan devasa trol ağı Türkiye'de geniş yankı uyandırırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da söz konusu trol ağına karşı harekete geçti. Başkanlık, dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da İletişim Başkanlığının suç duyurusu üzerine sosyal medya ağları üzerinden birlikte hareket ederek dezenformasyon içerikleri oluşturdukları iddia edilen hesap kullanıcılarına yönelik soruşturma başlattı.


#Devrim Barış Çelik
#Onursal Adıgüzel
#CHP
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