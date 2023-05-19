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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara seçim tarihiyle ilgili çağrı: Oy verme işlemi yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde sandığa giden yurt dışındaki seçmene teşekkür ederek, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için de sandığa gitmeleri çağrısı yaptı. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işleminin yarın (20 Mayıs Cumartesi) başladığını belirten Erdoğan, "Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

09:29 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yurt dışında yaşayan seçmene seslenerek, "Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki seçmenin, tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevlerini en güzel şekilde yerine getirdiğini, şahsına ve Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh gösterdiğini belirten
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız."
Erdoğan, sergiledikleri bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için yurt dışındaki seçmene en kalbi şükranlarını sunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu var. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti istişare toplantısında konuştu: CHP zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti istişare toplantısında konuştu: CHP zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul İl Başkanlığındaki istişare toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada muhalefete yüklenen Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerinin devamında, "14 Mayıs gecesinden itibaren muhalefetin buram buram provokasyon kokan mesajları, önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gösteriyor." dediği belirtildi.


#Recep tayyip erdoğan
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