Cumhur’da ilk istişare

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ana gündemini 14 Mayıs seçim sonuçları ile 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sırasıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde Cumhur İttifakı’nın seçim stratejisini değiştirip değiştirmeyeceği, mitinglerin yapılıp yapılmayacağı, hangi illerde ziyaretler gerçekleştirileceği, propagandada kullanılacak seçim dili gibi konular ele alındı.