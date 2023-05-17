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Seçim

Cumhur’da ilk istişare

Erdoğan, dün Beştepe’de Cumhur İttifakı liderleri Devlet Bahçeli, Fatih Erbakan, Mustafa Destici, Önder Aksakal ve Zekeriya Yapıcıoğlu ile ayrı ayrı bir araya geldi. Erdoğan görüşmelerde ikinci tur öncesi istişarelerde bulundu.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Erbakan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Erbakan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ana gündemini 14 Mayıs seçim sonuçları ile 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sırasıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde Cumhur İttifakı’nın seçim stratejisini değiştirip değiştirmeyeceği, mitinglerin yapılıp yapılmayacağı, hangi illerde ziyaretler gerçekleştirileceği, propagandada kullanılacak seçim dili gibi konular ele alındı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Fatih Erbakan
#Seçim
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