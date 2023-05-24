Dağdan müşahit göndermişler: Duran Kalkan'ın koruması sandık başında

PKK elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Tekirdağ'da sandık müşahidi oldu.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör şüphelileri teknik takibe alındı. Aylar süren takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 5 ayrı ilde, 30 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 8’i kadın toplam 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında PKK/KCK’nın üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan’ın koruma ekibinden 2 kişi var.
DURAN KALKAN’IN YAKIN KORUMASI
TEM şube ekiplerinin yaptığı araştırmada, Duran Kalkan’ın uzun süre korumalığını yapan Deniz E.'nin 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Yeşil Sol Partisi adına Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesi'nin okul sorumlusuydu. 46 yaşındaki Deniz E.'nin İstanbul'da iken örgüt kadrosuna katıldığı, 2016’da ise Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı öğrenildi.
ÇANTADA ATATÜRK İMZASI VAR
Örgüte İstanbul’dan katılan Deniz E.’nin kimliği, Avaşin- Basyan bölgesinde jandarmanın yaptığı operasyonda ele geçirilen dijital materyallerde bulundu. 2 bine yakın dijital materyalin içinde Deniz E.’nin fotoğrafı yer alırken, güvenlik güçleri yüz tanıma sisteminden teröristin kimlik bilgilerine ulaştı. Deniz E. 2017 yılı sonunda dağdan Türkiye'ye gelirken, teröristinTekirdağ’da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, faaliyetlerin deşifresi için bir süredir şahsı takip ediyordu. Deniz E.'nin seçim günü, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk imzası bulunan siyah bir çantayla okula geldiği ortaya çıktı.
Yeni oluşum peşindeler
Gözaltına alınanların batı bölgesinde yeniden örgütlenmeye çalıştıkları belirtildi. Yakalananların arasında, Bingöl kırsalında örgütün silahlı faaliyetlerine katıldığı belirlenen bir kişinin de bulunduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Soylu’nun duyurduğu operasyonda, gözaltına alanın şüphelilerin sorgusu sürüyor.
TRAKYA'DA İKİNCİ DALGA
Bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla oluşturulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik Trakya HDK 2’nci dalga operasyonunda Tekirdağ’da 11, Çanakkale’de 5, İstanbul’da 2, Edirne ve Kırklareli’nde 1 olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca PKK/KCK bağlantılı 4 örgüt mensubu da yakalandı. Toplam 24 şüphelinin TEM şube müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.