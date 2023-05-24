Dağdan müşahit göndermişler: Duran Kalkan'ın koruması sandık başında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Basın, ekonomik yol ve yöntemler ile dövize ve borsaya müdahale ediyorlar. Utanmadan, anlı şanlı olduğunu iddia eden basın, dergi ve gazeteler ülkemiz aleyhinde yazılar yazarak, iftiralarda bulunuyor. Bunlar artık hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlara bizim cevabımız sahada olacak" dedi. Terör konusuna da dikkat çeken Akar, "Aynı zamanda o alçak teröristlerle de bizim yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. Operasyonları durdurmayacağız. Bunları kazdıkları çukurlara gömdük ve gömmeye devam edeceğiz" diye konuştu.