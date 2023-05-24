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Dağdan müşahit göndermişler: Duran Kalkan'ın koruması sandık başında

PKK’ya yönelik Tekirdağ’da yapılan operasyonda terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan’ın korumalığını yapan iki kişinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Kalkan’ın uzun süre yakınında olan Abbas kod adlı PKK’lı Deniz E.'nin 14 Mayıs’taki ilk tur seçimlerinde Yeşil Sol Parti'nin okul sorumlusu olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Şahin Şen
04:00 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
PKK elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Tekirdağ'da sandık müşahidi oldu.

PKK elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Tekirdağ'da sandık müşahidi oldu.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör şüphelileri teknik takibe alındı. Aylar süren takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 5 ayrı ilde, 30 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 8’i kadın toplam 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında PKK/KCK’nın üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan’ın koruma ekibinden 2 kişi var.

DURAN KALKAN’IN YAKIN KORUMASI

TEM şube ekiplerinin yaptığı araştırmada, Duran Kalkan’ın uzun süre korumalığını yapan Deniz E.'nin 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Yeşil Sol Partisi adına Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesi'nin okul sorumlusuydu. 46 yaşındaki Deniz E.'nin İstanbul'da iken örgüt kadrosuna katıldığı, 2016’da ise Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı öğrenildi.

ÇANTADA ATATÜRK İMZASI VAR

Deniz E.'nin sırt çantasında Atatürk imzası vardı.

Örgüte İstanbul’dan katılan Deniz E.’nin kimliği, Avaşin- Basyan bölgesinde jandarmanın yaptığı operasyonda ele geçirilen dijital materyallerde bulundu. 2 bine yakın dijital materyalin içinde Deniz E.’nin fotoğrafı yer alırken, güvenlik güçleri yüz tanıma sisteminden teröristin kimlik bilgilerine ulaştı. Deniz E. 2017 yılı sonunda dağdan Türkiye'ye gelirken, teröristinTekirdağ’da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, faaliyetlerin deşifresi için bir süredir şahsı takip ediyordu. Deniz E.'nin seçim günü, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk imzası bulunan siyah bir çantayla okula geldiği ortaya çıktı.

Yeni oluşum peşindeler

Gözaltına alınanların batı bölgesinde yeniden örgütlenmeye çalıştıkları belirtildi. Yakalananların arasında, Bingöl kırsalında örgütün silahlı faaliyetlerine katıldığı belirlenen bir kişinin de bulunduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Soylu’nun duyurduğu operasyonda, gözaltına alanın şüphelilerin sorgusu sürüyor.

TRAKYA'DA İKİNCİ DALGA

Bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla oluşturulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik Trakya HDK 2’nci dalga operasyonunda Tekirdağ’da 11, Çanakkale’de 5, İstanbul’da 2, Edirne ve Kırklareli’nde 1 olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca PKK/KCK bağlantılı 4 örgüt mensubu da yakalandı. Toplam 24 şüphelinin TEM şube müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.



#PKK
#Duran Kalkan
#sandık müşahidi
#Yeşil Sol Partisi
#Tekirdağ
34 dakika önce
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