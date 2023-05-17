Economist'ten düşmanlığı anketlerle örtme çabası

Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yayınlar yapan Economist’ten bir itiraf geldi. Dergi Kılıçdaroğlu’nun önce olduğu anketlerin gerçeği yansıtmadığını yazdı. “Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir hezimete uğradı” minvalinde açıklama yapan dergi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye’deki seçimlerle ilgili bir analize yer verdiği haberini paylaştı. İki hafta sonra ikinci turun olacağını ifade eden dergi, “Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu yalnızca yüzde 45 oy alabildi. Bu her ne kadar ikinci tur için yeterli olsa da durum hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu’nun beklediğinin çok altında kaldı” dedi.