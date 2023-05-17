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Seçim

Economist'ten düşmanlığı anketlerle örtme çabası

14 Mayıs öncesinde "Erdoğan gitmeli" diyen İngiliz The Economist dergisi, anketlerin kendilerini yanılttığını ileri sürdü.

03:34 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yayınlar yapan Economist’ten bir itiraf geldi. Dergi Kılıçdaroğlu’nun önce olduğu anketlerin gerçeği yansıtmadığını yazdı. “Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir hezimete uğradı” minvalinde açıklama yapan dergi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye’deki seçimlerle ilgili bir analize yer verdiği haberini paylaştı. İki hafta sonra ikinci turun olacağını ifade eden dergi, “Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu yalnızca yüzde 45 oy alabildi. Bu her ne kadar ikinci tur için yeterli olsa da durum hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu’nun beklediğinin çok altında kaldı” dedi.


#Seçim
#The Economist
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Anketler
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