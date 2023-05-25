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Seçim

HDP ikinci tur kararını açıkladı: 'Erdoğan düşmanlığı' Zafer Partisi'yle yan yana getirdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan protokol sonrası olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, ikinci turda da Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Buldan'ın açıklamasındaki 'Erdoğan düşmanlığı' vurgusu dikkat çekti.

14:09 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ümit Özdağ - Pervin Buldan - Mithat Sancar

Ümit Özdağ - Pervin Buldan - Mithat Sancar

İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ezici üstünlüğüyle hezimete uğrayan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur çalışmalarında rotayı 'milliyetçiliğe' çevirdi.

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmeye başladı. İki isim 7 maddelik bir mutabakat metni imzaladı ve Özdağ, Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu.

Özdağ'ın desteği HDP'yi rahatsız etti

İmzalanan protokolün 4. maddesinde ise kayyum uygulamaların devam edeceği ve kayyumların yargı kararıyla atanacağı belirtildi.

Daha önce kendilerine vaad edilen 'kayyumları kaldıracağız' sözünde değişiklik olduğunu gören HDP durumdan rahatsız oldu.

Kılıçdaroğlu'na gözdağı

HDP'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin Kılıçdaroğlu'na gözdağı içeren yazılı açıklaması şöyle:

  • "Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasbeden kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyum uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur."

HDP ikinci turda da Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

HDP dün olağanüstü şekilde toplandı ve ikinci tur kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Bugün kameraların karşısına geçen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar, alınan ikinci tur kararını açıkladı. Bugünkü açıklamada bir kez daha Kılıçdaroğlu’na destek kararı çıktı.

'Erdoğan düşmanlığı' vurgusu

HDP Eş Başkanı Buldan'ın açıklamalarındaki 'Erdoğan düşmanlığı' vurgusu dikkat çekti.

Buldan yaptığı açıklamada,
"Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Tek seçenek onun ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. Ve milyonlar olarak sandık başına gideceğiz"
diyerek Zafer Partisi'yle aynı ittifak içinde olmalarının nedeninin açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı olduğunu itiraf etti.

Özdağ Kayyum resti ile HDP'nin oyunu alan Kılıçdaroğlu çıkmaza sürükleniyor
Özdağ Kayyum resti ile HDP'nin oyunu alan Kılıçdaroğlu çıkmaza sürükleniyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Özellikle de, Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokolde, kayyum uygulamaların devam edeceğinin belirtilmesi Yedili Masa'nın ortağı HDP'yi rahatsız etti. HDP, bir toplantı yapacaklarını ve durumla ilgili tavırlarını duyuracaklarını paylaştı. Bu sırada Sözcü TV yayınına katılan Ümit Özdağ'a HDP kanadından gelen bu tepkiler soruldu. Özdağ kendisine yöneltilen "Protokoldeki bu madde ne işe yarayacak?" sorusuna verdiği "Ağır terör süreçleri yaşadık. Türkiye'de yasalar uygulanmalı" cevabı, HDP'nin oyunu toplayan Kılıçdaroğlu'nu zora soktu.

Ümit Özdağ: Atatürk hayatta olsaydı Kılıçdaroğlu CHP'nin kapısından içeri giremezdi
Ümit Özdağ: Atatürk hayatta olsaydı Kılıçdaroğlu CHP'nin kapısından içeri giremezdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Yedili Masa'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destekleyeceklerini açıkladı. Açıklamanın sonrasında Özdağ'ın, birkaç ay önce gazeteci Şaban Sevinç'in Youtube yayınında CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri gündeme geldi. Programda CHP'de milliyetçiliğin 'M'sinin kalmadığını belirten Özdağ, "Atatürk'ün 'Tunceli' dediği yere 'Dersim' diyen genel başkan, Atatürk hayatta olsaydı CHP'nin kapısından içeri giremezdi. Veya Atatürk dünyaya gelse bugünkü CHP'ye üye our muydu acaba? Bursa milletvekili, 'Dersim'de soykırım yapıldı' dedi. Atatürk'ü, İnönü'yü, Mareşal Çakmak'ı ve Bayar'ı soykırımcı ilan ettiler. O kadar çok örnek var ki. Türk devrimini gerçekleştirmiş partide bugün Türk kavramı yok.

Ümit Özdağ'ın yaman çelişkisi: 'Terörü terör olarak kabul etmiyorlar' dediği HDP'ye ortak oldu
Ümit Özdağ'ın yaman çelişkisi: 'Terörü terör olarak kabul etmiyorlar' dediği HDP'ye ortak oldu

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda aldığı ağır yenilgi sonrası Sinan Oğan'a oy veren vatandaşlardan oy devşirebilmek için 'milliyetçi' söylemlere yöneldi. CHP lideri, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelerek 7 maddelik anlaşmayı kamuoyuna duyurdu. Terör tutuklularına 'özgürlük' ve 'kayyumlara son verme' vaatlerinde bulunan Kılıçdaroğlu ile iş birliği yapan Özdağ, yeni ittifak ortağı HDP'lilere, "Binlerce asker, polis şehit edildi ve bunlara terör eylemi diyemiyorsanız, tarih önünde suçlusunuz." diyerek yüklendi. İçişleri Bakanlığı karşılığında ittifaka ortak olduğu söylenen Özdağ, HDP için "Terörü terör olarak kabul etmiyorlar" dedi.

#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Zafer Partisi
#Recep Tayyip Erdoğan
40 dakika önce
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