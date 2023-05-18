Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimleri sonrası ağız değiştirdi: Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, oturmam

Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri ve siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koyamaması seçmen tarafından sıkça eleştiriliyor.
CHP başta olmak üzere Yedili Masa'nın terörle arasına mesafe koymaması, aksine HDP ve diğer bileşenlerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi özellikle cumhuriyetçi ve milliyetçi muhalif tabanın tepkisini çekiyor. Bu destek, çeşitli illerde mitingler düzenleyen HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun seçilebilmesi için çalışmalar yürütmesiyle pekişti. Ayrıca Kandil'den gelen terör elebaşlarının açık açık destek açıklamaları da kirli iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kılıçdaroğlu da Selahattin Demirtaş'ın özgür kalacağı vaatleriyle bu desteği adeta onayladı.
Kılıçdaroğlu seçimden önce de adaylığı konusunda HDP'nin verdiği destek sorulduğunda bu destekten memnun olduklarını ifade etmişti.
14 Mayıs sonrası taktik değiştirdi
14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile ilk turu birinci tamamlarken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89'luk oy oranında kaldı.
ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,17'lik oy aldı.
İkinci tura kalan seçimin ardından gözler Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceğine çevrildi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 14 Mayıs seçimlerinin ardından kamera karşısına geçti.
'Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, oturmam'
'Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım'
'Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim'
Kaftacıoğlu da 'milliyetçilikle' göz boyamaya çalışıyor
28 Mayıs'ta milliyetçi insanların oyunu almak için göz boyamaya çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Fox TV'de Öcalan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.