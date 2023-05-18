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Seçim

Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimleri sonrası ağız değiştirdi: Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, oturmam

14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçi seçmenin kilit rol oynadığının ortaya çıkmasının ardından ikinci tur için adeta yeni bir strateji geliştirdi. Sırtını HDP'ye dayadığını açıkça her fırsatta ifade eden, 'Demirtaş'ı serbest bırakacağız' diyerek PKK'ye göz kırpan ve Kandil'deki terör elebaşlarının açıkça desteklediği Kılıçdaroğlu, seçmenin aklıyla alay edercesine bir açıklama yaptı. Söylemlerini milliyetçi ifadelere çeviren Kılıçdaroğlu, "Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, oturmam" dedi.

13:02 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri ve siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koyamaması seçmen tarafından sıkça eleştiriliyor.

Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri ve siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koyamaması seçmen tarafından sıkça eleştiriliyor.

CHP başta olmak üzere Yedili Masa'nın terörle arasına mesafe koymaması, aksine HDP ve diğer bileşenlerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi özellikle cumhuriyetçi ve milliyetçi muhalif tabanın tepkisini çekiyor. Bu destek, çeşitli illerde mitingler düzenleyen HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun seçilebilmesi için çalışmalar yürütmesiyle pekişti. Ayrıca Kandil'den gelen terör elebaşlarının açık açık destek açıklamaları da kirli iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu da Selahattin Demirtaş'ın özgür kalacağı vaatleriyle bu desteği adeta onayladı.

Kılıçdaroğlu seçimden önce de adaylığı konusunda HDP'nin verdiği destek sorulduğunda bu destekten memnun olduklarını ifade etmişti.



14 Mayıs sonrası taktik değiştirdi

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile ilk turu birinci tamamlarken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89'luk oy oranında kaldı.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,17'lik oy aldı.

İkinci tura kalan seçimin ardından gözler Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceğine çevrildi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 14 Mayıs seçimlerinin ardından kamera karşısına geçti.

'Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, oturmam'

HDP'nin 'Öcalan'ı serbest bırakacağız' söylemlerine ses çıkarmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için milliyetçi söylemler sarf etmesi dikkat çekti. Açıklamalarında terörü bitireceğini ve mültecileri göndereceğini vurgulayan
Kılıçdaroğlu seçmenin aklıyla alay edercesine şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında pazarlıklar yapan. Senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta.

'Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım'

Erdoğan senin izlediğin hiçbir tavizkar, gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Ülkem için çalışacağım. Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, ne olursun, yalvarıyorum, geri dön diyen sen değil misin? Onunla el ele verip şanlı silahlı kuvvetlere kumpas kuran? Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım."

'Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim'

Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın her fırsatta vurguladığı göçmen politikasına da değinmeyi ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu,
"Erdoğan açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta"
diye konuştu.


Kaftacıoğlu da 'milliyetçilikle' göz boyamaya çalışıyor

28 Mayıs'ta milliyetçi insanların oyunu almak için göz boyamaya çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Fox TV'de Öcalan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu, Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkarılmayacağını belirterek
"Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Kesinleşmiş bir cezası var mıdır, vardır. Şu an cezasını çekiyor mudur? Çekiyordur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur, yapmaz da"
açıklamasında bulundu.

CHP ile HDP/PKK işbirliği dünya gündeminde: Rusya'dan Kılıçdaroğlu ve Öcalan iddiası
CHP ile HDP/PKK işbirliği dünya gündeminde: Rusya'dan Kılıçdaroğlu ve Öcalan iddiası

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör destekçisi HDP'den gördüğü destek sonrası PKK'ya karşı giriştiği 'legalleştirme' çabaları Rus basınına da yansıdı. Rus basını, "Öcalan'ın heykelini dikeceğiz" diyen eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakma vaadini her fırsatta yineleyen ve HDP'nin "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü taleplerine ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu'nu mercek altına aldı. CHP ile HDP/PKK işbirliğine dair dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıyan Rus Telegram kanalı "Kremlyovskaya Prachka", Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen HDP'ye, seçimlerin kazanılması durumunda terörist elebaşı Öcalan'ın serbest bırakılabileceğine dair söz verildiğini ileri sürdü.

Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteğiyle kazanır ve iç savaş çıkar
Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteğiyle kazanır ve iç savaş çıkar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir YouTube kanalında söyledikleri tekrar gündem oldu. Programda kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eğer kazanırsa HDP desteği ile kazanabileceğinin altını çizerek, "Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar." ifadelerini kullandı.


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