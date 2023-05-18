Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimleri sonrası ağız değiştirdi: Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, oturmam

Erdoğan senin izlediğin hiçbir tavizkar, gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Ülkem için çalışacağım. Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, ne olursun, yalvarıyorum, geri dön diyen sen değil misin? Onunla el ele verip şanlı silahlı kuvvetlere kumpas kuran? Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım."