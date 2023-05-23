Masada HDP pişmanlığı

HDP’nin Millet İttifakı’na destek vermek için aday göstermemesinin eleştirildiği değerlendirmelerde “Keşke aday çıkarsalardı” tespitleri dikkat çekiyor. HDP’nin açıktan desteğinin oy kaybettirdiğinin altı çiziliyor. HDP, ilk turda aday çıkarsaydı Kılıçdaroğlu’nun desteğinin daha da artacağı değerlendirmeleri yapılıyor. HDP’nin destek vermesinin milliyetçi seçmende kırılmaya neden olduğu belirtiliyor. İYİ Parti’de seçimin ilk turuna ilişkin söz konusu analizler yapılırken 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur için ise “HDP ilk turda destek vermeseydi, seçmenini serbest bıraksaydı, seçim ikinci tura kalsaydı HDP algısı daha farklı olabilirdi” değerlendirmesi yapılıyor.