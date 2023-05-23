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Seçim

Masada HDP pişmanlığı

İYİ Parti’de, HDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesinin pişmanlığı yaşanıyor.

Mehmet Güney
04:00 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Millet İttifakı.

Millet İttifakı.

İYİ Parti’de, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs’ta yapılan ilk turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında adayları Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 4,5 fark yemesinin sonuçları değerlendiriliyor.

MİLLİYETÇİ SEÇMEN KIRILDI

HDP’nin Millet İttifakı’na destek vermek için aday göstermemesinin eleştirildiği değerlendirmelerde “Keşke aday çıkarsalardı” tespitleri dikkat çekiyor. HDP’nin açıktan desteğinin oy kaybettirdiğinin altı çiziliyor. HDP, ilk turda aday çıkarsaydı Kılıçdaroğlu’nun desteğinin daha da artacağı değerlendirmeleri yapılıyor. HDP’nin destek vermesinin milliyetçi seçmende kırılmaya neden olduğu belirtiliyor. İYİ Parti’de seçimin ilk turuna ilişkin söz konusu analizler yapılırken 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur için ise “HDP ilk turda destek vermeseydi, seçmenini serbest bıraksaydı, seçim ikinci tura kalsaydı HDP algısı daha farklı olabilirdi” değerlendirmesi yapılıyor.



#Yedili Masa
#Millet İttifakı
#HDP
#İYİ Parti
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