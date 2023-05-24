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Seçim

Masada 'Zafer' çatlağı: Ya kayyum ya 7’li masa

28 Mayıs için milliyetçi oy peşine düşen Kılıçdaroğlu, ‘HDP’li belediyelerde kayyumun devamı’nı şart koşan Zafer Partisi ile 7’li Masa'da ortak mutabakat imzaladığı partiler arasında kaldı. İlk turda HDP’nin desteğini arkasına alan Kılıçdaroğlu’nun bu talebe yaklaşımı belirsizliğini korurken, 7’li Masa ortaklarından da ortak mutabakat metnine atıfta bulunan açıklamalar geldi.

Mehmet Güney
04:01 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi hamlesi, Ümit Özdağ’ın sürdüğü şartlar nedeniyle 7’li Masa ortaklarıyla arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu. Edinilen bilgilere göre düne kadar süren pazarlıklarda uzlaşma kararı çıkmamasında 7’li Masa’nın seçim vaadi niteliğindeki Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde de yer alan ‘kayyum’ ifadesi oldu. Söz konusu metinde “kayyum uygulamalarına son vereceğiz’’ maddesi yer alıyor. Ancak, Zafer Partisi terörle bağı olan belediyelerde kayyum atamalarının sürmesinden yana. Kılıçdaroğlu’nun bu talebe yaklaşımı belirsizliğini korurken, 7’li Masa ortağı olan DEVA Partisi’nden mutabakat metnine işaret eden açıklamalar geldi. Gelecek Partisi’nin ise Özdağ ile yazılı bir protokol yerine sözlü mutabakattan yana olduğu iddia edildi. Masanın ortaklarından DP de Zafer Partisi’ne söz konusu nedenlerle mesafeli. Saadet Partisi ve İYİ Parti şimdilik sessizliğini koruyor. 7’li Masa ile Özdağ arasında anlaşma sağlanması durumunda bugün saat 11:00’de açıklama yapılacak.



#Yedili Masa
#Zafer Partisi
#İYİ Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
#DEVA Partisi
#Ali Babacan
#Ortak Mutabakat Metni
34 dakika önce
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