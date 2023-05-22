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Seçim

Numan Kurtulmuş ve Ümit Özdağ'dan ortak açıklama: Terörle mücadele konusunda hemfikiriz

Ümit Özdağ ile görüşmek için Zafer Partisi Genel Merkezi'ne giden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yapılan kapalı görüşme sonrası Ümit Özdağ ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda görüşmenin faydalı bir şekilde geçtiğine ve terörle mücadele konusunda hem fikir olunduğuna vurgu yapıldı.

14:54 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ümit Özdağ - Numan Kurtulmuş

Ümit Özdağ - Numan Kurtulmuş

Ümit Özdağ ile görüşmek için Zafer Partisi Genel Merkezi'ne giden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yapılan kapalı görüşme sonrası Ümit Özdağ ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda görüşmenin faydalı bir şekilde geçtiğine ve terörle mücadele konusunda hem fikir olunduğuna vurgu yapıldı.
Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Oldukça verimli bir görüşme yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de genel çerçevede Cumhurbaşkanımıza destek verir ve Türkiye bu seçimi rahat şekilde tamamlar diye düşünüyoruz. Türkiye'nin meselelerinden birisi göçmenler meselesidir. Önemli bir mesele ama bu meselenin Türkiye'nin isteği üzerine değil şartlar neticesinde ortaya çıktı. Bu insanlar hayatta kalabilmek için buraya geldiler. Ama Türkiye'nin yüklenebileceği bir sınır var. Hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşü için çalışıyor, mesafe alıyor. İnşallah Suriye'de normalleşmenin sağlanması, barış ve huzur ortamının temin edilmesi için son derece samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak oradaki konutların yapımı meselesi zaten gündemimizde. Bir an önce gönüllü ve güvenli geri dönüşünün temin edilmesi için çalışmalar sürüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, 10 milyon Suriyeli getirdiniz, 10 milyon daha getireceksiniz dedi. Bu doğru değil. Resmi rakamlarla 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Bunun iki katını söyledi. Yanlış bilgiyi kamuoyu ile paylaştı" dedi.



Ümit Özdağ'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacı konusunda çözüm önerilerini dile getirdik. Belirli farklılıklar olsa da onurlu ve gönüllü dönüş politikasındayız. Çok faydalı bri görüşme olduğunu düşünüyorum. Birazda divanda arkadaşlarımızla bunu değerlendireceğiz. Daha sonra kendisiyle durumu değerlendireceğiz.


#Numan Kurtulmuş
#Ümit Özdağ
#AK Parti
#ZAfer Partisi
#seçim
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