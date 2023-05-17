Öncelik depremzede şehirlerde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçim sonuçlarını önceki gün topladığı Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) masaya yatırdı. Toplantıda özellikle büyükşehirlerdeki son durumun analiz edilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yapılacak kampanyanın önemli bir kısmının da oy kayıplarının yaşandığı büyükşehirler üzerine yapılması kararlaştırıldı. 81 ilin röntgeni çekilerek, hangi şehirde hangi çalışmanın yapılacağı tartışıldı. Tek tek oy oranları ele alındı. Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, son durumu özetledi. İki aylık seçim süreci gözden geçirildi.

Ziyaretlerin ağırlıklı olarak ilk turda olduğu gibi ikinci turda da deprem bölgesine yapılması bekleniyor. Mitinglerin yapılıp yapılamayacağının da gündeme geldiği toplantıda, son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın ortakları ile görüştükten sonra verilmesi ağır basıyor. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçime ilişkin kurmaylarına ilk sözünün “Bizim oylar niye düştü’ sorusu olduğu da belirtildi. Memleketi Rize’de milletvekili sayısı da bir gerileyen Erdoğan’ın bu şehir için özel bir çalışma yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.