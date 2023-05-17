|
Seçim

Öncelik depremzede şehirlerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs sonuçlarını önceki gün MYK’da masaya yatırdı. Toplantıda AK Parti’nin oy kaybı yaşadığı şehirler analiz edildi. Erdoğan’ın kurmaylarına “Bizim oylar niye düştü?” sorusunu yönelttiği öğrenildi. Erdoğan’ın ikinci tur öncesinde de ziyaretleri ağırlıklı olarak deprem bölgesine yapması bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan
02:47 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçim sonuçlarını önceki gün topladığı Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) masaya yatırdı. Toplantıda özellikle büyükşehirlerdeki son durumun analiz edilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yapılacak kampanyanın önemli bir kısmının da oy kayıplarının yaşandığı büyükşehirler üzerine yapılması kararlaştırıldı. 81 ilin röntgeni çekilerek, hangi şehirde hangi çalışmanın yapılacağı tartışıldı. Tek tek oy oranları ele alındı. Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, son durumu özetledi. İki aylık seçim süreci gözden geçirildi.

Miting kararı ortaklarla

Ziyaretlerin ağırlıklı olarak ilk turda olduğu gibi ikinci turda da deprem bölgesine yapılması bekleniyor. Mitinglerin yapılıp yapılamayacağının da gündeme geldiği toplantıda, son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın ortakları ile görüştükten sonra verilmesi ağır basıyor. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçime ilişkin kurmaylarına ilk sözünün “Bizim oylar niye düştü’ sorusu olduğu da belirtildi. Memleketi Rize’de milletvekili sayısı da bir gerileyen Erdoğan’ın bu şehir için özel bir çalışma yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhur İttifakı
#Deprem Bölgesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları