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Seçim

Özdağ kararının bugün duyuracak

ATA İttifakı’nın bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan’ın kendilerini temsil etmediğini vurguladı. Özdağ 2. tur ile ilgili kararını bugün açıklayacak.

Haber Merkezi
04:00 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ikinci tur öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. 1 saatlik görüşme sonrasında Kurtulmuş, oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Kurtulmuş, Suriye’de normalleşme ile göçmenlerin ülkelerine dönüşünün takvimlendirildiğini belirterek “Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak oradaki konutların yapımı meselesi zaten gündemimizde” diye konuştu. Kurtulmuş, “Bizim açımızdan son derece faydalı bir görüşme imkanı bulduk” dedi.

Özdağ “Türkiye’nin en önemli meselesi olan sığınmacı ve kaçaklar meselesinde gündeme getirdiğimiz çözüm önerilerini paylaştık. Çok faydalı görüşme olduğunu ben de düşünüyorum. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi Divan’da yapacağız” diye konuştu.

Ahlatlıbel’de buluştular

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararını bugün açıklayacak olan Ümit Özdağ, dün CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından dün Ankara’da buluştu. İkili, görüşmeyi daha önceleri 6’lı Masa liderlerinin görüştüğü, CHP’li Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde yaptı. Özdağ, Oğan’ın kararının kendilerini bağlamadığını belirterek kararını bugün 11.00’de açıklayacağını belirtti.


Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında 'iç savaş çıkartacak' mutabakat
Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında 'iç savaş çıkartacak' mutabakat

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk turunda ağır bir yenilgi aldı. Kılıçdaroğlu, terör örgütleriyle iş birliği yapmasına ve terör tutuklularına 'özgürlük vadetmesine milliyetçilerden gelen tepkiler sonrası söylemlerini değiştirdi. CHP lideri, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alması sonrası soluğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yanında aldı. CHP medyasında yer alan haberlere göre; Kılıçdaroğlu ile Özdağ bir mutabakat metni imzaladı ve bunun duyurusunu da yarın kamuoyuna yapacak. Bu gelişme Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, "Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar" sözlerini akıllara getirdi.



#Ümit Özdağ
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Cumhur İttifakı
#Millet İttifakı
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