Özdağ olduğu için Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyen seçmene CHP'li den zorlama: "Eşek gibi vereceksin"

Cuhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın kimi destekleyecekleri merak konusuydu. İlk tura 5,17 oy alan Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklarken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini ifade etti.









Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında 7 madde olarak hazırlanan protokol metninde en dikkat çeken maddeler terörle ilişkili belediyelere atanan kayyum uygulaması ve sığınmacılar konusu oldu.





Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolü tepkileri beraberinde getirdi. Sosyal medyada hem CHP’liler, hem HDP’liler, hem de Özdağ destekçileri protokole tepki gösterdi.





Erdoğan'ı istemiyorsan oy vermek zorundasın

HDP'nin yapmış olduğu "Durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz" açıklaması. Sosyal medyada karışıklığa sebep oldu.





HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız. — Yeşil Sol Parti (@YesillerSol) May 24, 2023









Twitter'dan yapılan bu açıklamanın altında Kılıçdaroğlu seçmenleri, HDP'li seçmenin CHP'li Genel Başkan'a oy vermek zorunda olduğuna yönelik paylaşımlarda bulundu.Bunun örneklerinden biri şu şekilde:





Şimdi öğrendim beyefendi bir de kayyım yetkisi istiyormuş. Kusura bakmayın ama böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil. Aklınızı başınıza alın. Böyle çapsız adamlarla anlaşmaya çalışmak Kılıçdaroğlu'nu çapsız kılar. Bizden söylemesi. — Erol Katırcıoğlu (@ErolKat) May 24, 2023







