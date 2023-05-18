Sağlam durmazsak sandığa çökerler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti. “Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak 14 Mayıs’ta dünyaya örnek olacak demokrasi sınavı verdik” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “İnşallah aynı gayreti daha fazlasıyla 28 Mayıs’ta göstererek bu demokrasi şölenini taçlandıracağız. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük bir rehavete, boşluğa meydan vermeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı ara vermeden sürdüreceğiz.”

Suyu bulandırmaya çalışıyorlar

“Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Emin olun, 28 Mayıs’a kadar da bu tavırlarını devam ettireceklerdir. Şayet biz sağlam durmaz, faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın.”

Oyunu bir kez daha bozacağız

“Terör örgütleriyle yata kalka onların yöntemlerini siyasette de uygulamaya başladıkları anlaşılıyor. Ülkemizde tesis ettiğimiz güven, huzur, istikrar iklimini bir türlü bozmayı başaramadıkları için kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar. Türkiye’nin zenginliklerini, milletimizin her kesimiyle buluşturmak için attığımız adımlardan fevkalede rahatsızlar. Biz 28 Mayıs’a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak ülkemiz, milletimi ve Cumhur İttifakı üzerine oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozacağız.”

Tek bir fire bile vermeyeceğiz

Teşkilatlara seslenen Erdoğan, “28 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacak, Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz vereceksiniz. Sizler daha önce bu partiyi 15 seçimde sandıktan açık ara birinci çıkarmış kadrosunuz. Geçtiğimiz pazar günü 16 ve 17. seçimde yine açık ara birinci çıkartarak partimizi ve bizi zirveye taşıdınız. Seçim sisteminin yüzde 50+1 oy şartı sebebiyle 18. seçimimizde de bizi sandıktan açık ara birinci çıkartacağınızdan şüphe duymuyorum. Öncelikle 14 Mayıs’ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız. İkinci turda bunlardan bir tane bile fire olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 49,5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir. İkinci turda da hep olduğu gibi sözümüzü yine doğrudan milletimize söyleyeceğiz” dedi.

İnsanlıkla irtibatları kopmuş

Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde de açık ara fark yemelerinin muhalefetin dengesini bozduğunu ifade eden Erdoğan şöyle konuştu: “Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon ekranları sergiledikleri ‘Kazandık’ tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen herkese yönelik bırakınız siyaseti, insanlıkla ilgisi olmayan saldırılarını milletimiz görüyor. CHP’li belediyeler ve bu kesime müzahir STK’lar, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar.”

Meydanı bırakmayacağız

“Sosyal medyadaki kepazelikleri saymıyorum bile. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle, onlara sırtını dayayan yapılarla ilişkisini biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş. Bu vesileyle onu da öğrenmiş olduk. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek de bizim görevimizdir. Milletin terör saldırıları ve deprem sarsıntıları sebebiyle yaşadığı acıyı siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız.”

Kılıçdaroğlu fena halde çarpıldı!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “masa yumruklama” videosuna değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Millet İttifakı’nın kendi içindeki tartışmalar her zamanki gibi ülkemizin ve milletimizin gündemiyle uzaktan yakından ilgili değildir. Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibarettir. CHP Genel Başkanı bir yandan kendi partisi içindeki isyani bir yandan ittifak ortaklarının itirazlarını bir yandan da destek aldığı diğer kesimlerin hücumlarını göğüslemeye çalışıyor. Ama bu kişide öyle bir yürek olmadığını biliyoruz. Nitekim seçim gecesi kendi elindeki verilerde aynı gerçeğe işaret ettiği halde ısrarla önde olduğunu söyleyerek hayatına damga vuran yalan siyasetini bir kez daha ispatladı. Milletimiz sağ duyusu ile bu hezeyanlara kulak asmadığı için karşı tarafın maksatlı ve kötü niyetli çabaları ellerinde patladı. Allah’ın izniyle 28 Mayıs seçimlerini bu şekilde suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız.”

Türk siyasetinin en büyük yankesiciliği

“Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacaktır. Genel Başkanları Meclis dışında kalan, seçim kaybeden, baştan sona kötü sınav veren bu partilerin kendi iç muhasebelerinin başlayacağına düşünüyoruz. Anlaşılan o ki CHP, seçime beraber gittiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifade ile söyleyeyim, en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu, fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı’ndan ve CHP Genel Merkezi’nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer.”

Hedef yeniden yüksek katılım

28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için hazırlıklara başlayan AK Parti, rekor kıran katılımın düşmemesi için çalışacak.

AK Parti, ilk turda yüzde 88’i aşan seçmen ilgisini ikinci turda da diri tutmak istiyor. AK Parti, bu doğrultuda teşkilatlarını Kemal Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan arasındaki 2.5 milyona yakın oy farkının seçmende rehavete neden olmaması için alarma geçirecek. Öte yandan 14 Mayıs’ta geçmişe göre oy düşüşü yaşanan şehir ve bölgelerde ise özel reçete uygulanacak. Buralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli ziyaretler düzenleyerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Acıları birlikte paylaşacağız

Gençlere yönelik bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin 14 Mayıs’ta iradesine sahip çıktığını, tercihini sandıklara özgürce yansıttığını, demokrasiye omuz verdiğini belirtti.

“Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız. Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin. Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum.”

Tahıl Koridoru Anlaşması iki ay daha uzatıldı

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan gıda krizi riskine karşı oluşturulan tahıl koridorunda, süre 2 ay daha uzatıldı. Tüm dünyaya müjde vermek istediğini belirten Erdoğan, “Karadeniz Tahıl Koridoru çeşitli defalar uzatılmıştı. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Tüm dünyaya hayırlı olsun. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Guterres: Erdoğan'a minnettarım

Erdoğan’ın müjdesi sonrası Dünya’dan tebrik mesajları geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Karadeniz Tahıl Girişimi için BM ile koordinasyon içinde çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine çabaları için minnettarım” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı da Erdoğan’ın Tahıl Koridoru’nun süresinin uzatıldığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.















