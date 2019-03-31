Seçim 2019 | Rize Güneysu Yerel Seçim  Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Rize Güneysu ilçesinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Rize Güneysu seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Rize Güneysu ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. Tüm seçmenlerin merak ettiği Rize Güneysu ilçesinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Rize Güneysu canlı yerel seçim sonuçları sayfamız!

Rize Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Rize Ardeşen Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Rize Çayeli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Rize Fındıklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Rize ıkizdere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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RİZE

TÜİK verilerine göre Rize'nin nüfusu 2018 yılı itibariyle 348.608'dir.

Rize, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan ve Karadeniz'e sahili olan bir il. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Rize'nin Batısında Trabzon, Doğusunda Artvin, Güneybatısında Bayburt, Güneyinde Erzurum illeri bulunur. Türkiye'nin en çok yağış alan ilidir. En önemli ürünü çay olan Rize'de kivi meyvesi yetiştiriciliği de başlamış durumdadır. Fakat kivi üretimi fazla olmadığı için ancak şehrin kendi ihtiyacını karşılar.

Rize'de yaz mevsimi ılık geçer. Sonbahar ve kış mevsimleri ise yağışlı geçer. Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize, bölgenin en karakteristik özelliklerini gösterir. Anadolu'nun diğer bölgelerinden coğrafi yapısıyla olduğu gibi kültürel yapısı ile de ayrılır. Dik yamaçlı vadileri, zirvelere ulaşılabilir dağları, buzul gölleri, zümrüt yeşili yaylaları, tarihi kemer köprüleri ve kaleleri, coşkun akan dereleri ile çok özel bir turizm beldesidir.

Osmanlı döneminde liman, nahiye ve kaza merkezi olarak önemini korumuştur. 1640 yılında buraya gelen Evliya Çelebi, Rize’den şöyle söz etmiştir: “Trabzon’a bağlı deniz kıyısında bahçeli güzel bir yerdir”. Osmanlı döneminde Batum Kalesi muhafızı Tuzcuoğlu Memiş Ağa (1814-1817) ve Trabzon ağalarının isyanı (1835) gibi isyanlar olmuş ve bastırılmıştır. Rize 19. yüzyılda önemli bir kaza merkezidir. Berlin Antlaşması ile (1878) Lazistan sancağının merkezi olan Batum Rusya’ya bırakılınca Rize Trabzon Vilayetine bağlı sancağın merkezi olmuştur.