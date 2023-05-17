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Seçim

Yedili Masa yeniden toplanıyor

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

10:05 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
Toplantıda kampanya sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Toplantıda kampanya sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bugün saat 15.00'te yapılacak toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.

Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının başına Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu getirilecek.

Bu konudaki soruyu yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Ekrem Bey ve Mansur Bey zaten kampanya içinde. Canan Hanım bizim İstanbul İl Başkanımız. Elbette ki kampanyanın içinde" ifadesini kullandı.


14 Mayıs seçim sürecinde, Cumhur İttifakı, muhalefeti terör örgütleri ile iş birliği yapmakla suçlamıştı. CHP kurmaylarına göre, beklenen oyun alınamamasında bu suçlanamanın da etkisi var.


CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan il mitinglerinin daha az yapılacağını, güvenlik kaygısı taşıyan seçmenlerle buluşulacağını belirterek, "hakikati paylaşmak için kapı kapı gezeceğiz" dedi.


İlk turda aldığı yüzde 5, 2 oyla 2. tur için anahtar konumunda olan ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la bir görüşme yapılması da bekleniyor.


Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun 'Buradayım' videosuna destek: Buradayız
Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun 'Buradayım' videosuna destek: Buradayız

14 Mayıs seçimleri ikinci tura kalmasıyla 28 Mayısa ertelendi. Seçimlerde yüzde 25 oy oranı alan CHP’ye ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 10 oyu ile destek veriyor. Ne DEVA Partisi, ne Demokrat Parti, ne Saadet Partisi, ne de Gelecek Partisi Kılıçdaroğlu’na ve Millet İttifakına herhangi bir kazanç sağlamamış durumda. CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi buna rağmen 10 milletvekilini TBMM'ye gönderdi. Dün akşam Saadet Partisi Burdur İl Başkanlığı Twitter hesabından bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı ''Buradayım, buradasınız' videosuna karşılık veren Burdur Teşkilatı, masaya yumruklar atarak ''Buradayız'' diye bağırdı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Millet İttifakı
#CHP
#Yedili Masa
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