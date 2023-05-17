Yedili Masa yeniden toplanıyor

14 Mayıs seçimleri ikinci tura kalmasıyla 28 Mayısa ertelendi. Seçimlerde yüzde 25 oy oranı alan CHP’ye ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 10 oyu ile destek veriyor. Ne DEVA Partisi, ne Demokrat Parti, ne Saadet Partisi, ne de Gelecek Partisi Kılıçdaroğlu’na ve Millet İttifakına herhangi bir kazanç sağlamamış durumda. CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi buna rağmen 10 milletvekilini TBMM'ye gönderdi. Dün akşam Saadet Partisi Burdur İl Başkanlığı Twitter hesabından bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı ''Buradayım, buradasınız' videosuna karşılık veren Burdur Teşkilatı, masaya yumruklar atarak ''Buradayız'' diye bağırdı.