Yedili Masa yeniden toplanıyor

Toplantıda kampanya sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılacak.
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bugün saat 15.00'te yapılacak toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.
Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.
Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının başına Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu getirilecek.
Bu konudaki soruyu yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Ekrem Bey ve Mansur Bey zaten kampanya içinde. Canan Hanım bizim İstanbul İl Başkanımız. Elbette ki kampanyanın içinde" ifadesini kullandı.
14 Mayıs seçim sürecinde, Cumhur İttifakı, muhalefeti terör örgütleri ile iş birliği yapmakla suçlamıştı. CHP kurmaylarına göre, beklenen oyun alınamamasında bu suçlanamanın da etkisi var.
CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan il mitinglerinin daha az yapılacağını, güvenlik kaygısı taşıyan seçmenlerle buluşulacağını belirterek, "hakikati paylaşmak için kapı kapı gezeceğiz" dedi.
İlk turda aldığı yüzde 5, 2 oyla 2. tur için anahtar konumunda olan ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la bir görüşme yapılması da bekleniyor.