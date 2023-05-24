Yurt dışı oyları rekora koşuyor

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ilk turuna yoğun ilgi gösteren gurbetçi seçmenler 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda da sandıklara koştu. Oy verme süresinin 5 güne inmesine rağmen katılım oranı ve kullanılan oylar tüm zamanların rekoruna gidiyor. Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı dün itibarıyla 1 milyon 733 bin 940’a ulaştı.

İLK TURDA BİR MİLYON 800 BİNDİ

YSK’nın kesin sonuçlarına göre yurt dışında ve gümrüklerde ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 840 bin 134 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu oylardan 1 milyon 823 bin 115’i geçerli sayılmıştı.İkinci tur için 20 Mayıs’ta yurt dışı temsilciliklerde başlayan oy verme işlemleri ise bugün sona eriyor. Gümrüklerdeki oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.

ERDOĞAN’A DESTEK YÜZDE 60’I BULUR

Yurt dışı Türklerin ikinci tura ilgisi konusunda bilgi veren Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID) MKYK üyesi Adem Taflan, “Seçimlerde ilk hedefimiz ilk turdaki katılımı yakalamaktı. Ama gördüğümüz yoğun katılım bizi şaşırttı. Bu defa da Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 60 ve üzeri olacak. Çünkü sahadaki görüntü bunu gösteriyor. Sandıklara katılımda yüzde 57’yi aşabilir” diye konuştu.

AVRUPA’DA HEYECAN VAR

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) Başkanı Muhammed Fatih Toprak da, “Uzak yollardan gelen seçmenler var. Yurt dışında oy verme işlemi Türkiye’den biraz daha meşakkatli. Türkiye’de seçmen evinin yakınındaki okulda oy kullanabiliyorken, yurt dışında oy kullanmak için daha uzak yerlerden geliyor. Mutlaka seçmenleri tekrar sandığa davet ediyoruz. Yine ilk turdaki gibi Avrupa’da heyecan var” dedi.

Oyların bir bölümü getirildi

Oy verme işlemlerinin bittiği ülkelerden, oylar getirilmeye başlandı. Vatandaşların kullandığı oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi parti temsilcileri eşliğinde THY’nin tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı’na getirildi. Oylar, görevliler nezaretinde havalimanındaki Yurt Dışı Seçim Bölgesi Başkanlığı’na götürüldü. Yurt dışından getirilen oy torbaları, görevlilerce İstanbul Havalimanı’nda 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı.







