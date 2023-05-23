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Seçim

Yurt dışı oyları tüm zamanların rekoruna koşuyor: 1.5 milyonu aştı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,5 milyonu aştı. Sürenin 12 günden 5 güne inmesine rağmen katılım oranı ve kullanılan oy tüm zamanların rekoruna gidiyor.

07:39 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 500 bin 26'ya ulaştı.


Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23.37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.


Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.


#Cumhurbaşkanlığı seçimi
#Yurt dışında kullanılan oy
#Yüksek Seçim Kurulu
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Yurtdışı seçmenden ikinci tur için sandıklara yoğun ilgi: Yurtdışında şu ana kadar ne kadar oy kullanıldı?