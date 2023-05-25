Yurt dışı seçmenden rekor katılım: Sıra bizde

Türkiye, Cumhur-başkanlığı Seçimi’nin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylamasını bekliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği takvime göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kuruldu. Oy verme işlemi 20 Mayıs’ta başladı. YSK’nın takvimine göre bu ülkelerdeki oy verme işlemleri dün yerel saatle 22.00’de sona erdi. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy kullanılabilecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmen bulunuyor. Dün saat 20.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrük-lerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 856 bin 968 olarak açıklandı. 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 839 bin 461 oy kullanmıştı. Böylece ikinci turda, 14 Mayıs’ta yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı aşılmış oldu.

REHAVETE KARŞI TEYAKKUZ

Cumhurbaş-kanı Tayyip Erdoğan’ın “Asıl rakibimiz” dediği rehavete karşı AK Parti tam kadro sahada. Parti yöneticileri seçim günü son oy sayılana kadar sahada olacak. Kurmaylar dahil genel merkez kadroları sorumlu bulundukları bölgeleri takviye ederken, parti tabanı da çalışmalarına devam ediyor. Teşkilatlar seçimin ikinci tura kalmasıyla saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. 81 il tek tek gezilerek seçmenden sandığa gidip vatandaşlık görevini yerine getirmesi isteniyor. Teşkilat mensupları seçime kadar kararsız seçmeni ikna etmeye çalışacak. 21 yılda yapılan hizmetler anlatılıp herkes sandığa davet edilirken, AK Parti kurmayları 28 Mayıs’ta da yoğun katılım olacağını belirtiyor.

Erdoğan’dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanan yurt dışındaki seçmenlere yönelik sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Memleketlerinden uzak olmalarına rağmen, sandıklara akın ederek iradesini yansıtan vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız. Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah 28 Mayıs’ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları adeta bir bayram yerine çevirecektir.”

Belçika’da darp ettiler

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Yeşil Sol Parti müşahitlerinin bulunduğu grup, diğer sandık müşahitlerine saldırdı. Expo alanında kurulan sandıklarda önceki akşam yerel saatle 21.00 sularında Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve onlarla birlikte hareket eden grup, Cumhur İttifakı’nın müşahitlerine sataşıp fiziki saldırıda bulundu. Yeşil Sol Partili grup, kadın sandık görevlisine küfretti, bunun üzerine diğer müşahit ve seçmenler tepki gösterdi. Kavgacı tutumunu sürdüren grup, müşahitlere ve oy kullanmak üzere orada bulunan seçmenlere demir çubuklar ve sandalyelerle saldırdı. Saldırıda iki seçmen yaralandı. Yaralılardan, başına demir çubukla darbe alan bir seçmen hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kapatılan binada oy verme işlemine ara verildi. Dün sabah tekrar başlayan oy verme işlemi akşam tamamlandı.

Akın akın sandığa

Avrupa’da yaşayan gurbetçiler, oy kullanmak için yıllık izinlerini erkene çekti. Kara yoluyla gelip Kapıkule’de oylarını kullanan gurbetçiler, vatandaşlık görevlerini yerine getiriyor. Kapıkule’de giriş ve çıkış olmak üzere 2 peronda kurulan 2 sandıkta, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen çok sayıda gurbetçi oy kullandı. Almanya’dan gelen Çetin Tekeli, tatilini seçime göre ayarladığını belirtti. Tekeli, “Normalde biraz daha geç çıkacaktık yola ama oylarımızı Türkiye’de kullanmak için erken çıktık. Orada da katılım fazla. Kuyruklar caddelere kadar ulaşmış” dedi. Almanya’dan gelen Halil Üstün hem Kurban Bayramı hem de seçim için bu yıl Türkiye’ye erken geldiğini belirtirken, Hollanda’dan gelen Hızır Şen ise ilk turda orada ikinci turda Türkiye’de oy kullandığını söyledi.

REİS’TEN MEMNUNUZ

Havaalanlarında da oy verme işlemi sürüyor. Kayseri’de Erkilet Havaalanı’nda oyunu kullanan gurbetçi Veli Çetin “Biz çalışanları takip ediyoruz. Herkes de takip ediyor” dedi. Gurbetçi Fırat Toker ise şöyle konuştu: “İzinde Kayseri’ye geldim, dönüşte de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Vatanımız için hayırlı olsun. İnşallah iyi olan kazanır. Ben AK Partiliyim. Şu an ülkede 7’li Masa var. HDP, PKK yandaşları çoğaldı. Biz de bunu istemediğimiz için oyumuzu kullandık. Reis’ten memnunuz. İnşallah yola devam edeceğiz.”







