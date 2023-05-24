Yurt dışında kullanılan oylar 2 milyona yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs’ta sandığa giden yurt dışındaki seçmene teşekkür ederken 28 Mayıs için de çağrı yaptı: Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum.