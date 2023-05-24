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Seçim

Yurt dışında kullanılan oylar 2 milyona yaklaştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 797 bin 463’e yükseldi. 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

15:19 . 24/05/2023 Wednesday
AA
Arşiv

Arşiv

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 797 bin 463’e yükseldi.


Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.


Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 797 bin 463 oldu.


Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.


#yurt dışı
#gümrük
#oy verme işlemi
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