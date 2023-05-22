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Seçim

Zafer Partili Boyunağa: CHP’li seçmenden yediğim hakareti PKK’lılardan yememişimdir

CHP'li seçmenin seçim öncesi Muharrem İnce'ye, seçim sonrası ise depremzedeleri hedef alarak adeta lince maruz bırakmasının ardından ikinci tura sayılı günler kala sıradaki hedefi Sinan Oğan ve Zafer Partisi oldu. Sinan Oğan'ın 'linç kültüründen vazgeçin' diyerek tepki gösterdiği duruma son olarak Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa isyan etti. Boyunağa, "Siyasi hayatımda CHP’li seçmenden yediğim hakareti PKK’lılardan yememişimdir" ifadelerini kullandı.

11:16 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa

Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan 7'li Masa ve Cumhur İttifakıyla görüşmeler yaptı. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde kimi destekleyeceği merak konusu olan Oğan'ın kararını bugün saat 17.00'de açıklaması bekleniyor. Her iki ittifak da Oğan cephesinden gelecek kararı bekliyor. Hangi ittifakı destekleyeceğini net olarak açıklamamasına rağmen kamuoyunda Oğan'ın “Cumhur İttifakı’ndan yana tavır sergilemesi” eğilimi içinde olduğu belirtiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak da “14 Mayıs seçimlerinde milliyetçiliğin yükselişi” gösteriliyor. Oğan cephesinde, seçimlerinde Kılıçdaroğlu’na giden oylarda “HDP seçmeninin etkisinin olduğu” değerlendirmeleri yapılıyor.

CHP seçmeninin İnce ve depremzedelerden sonraki hedefi Oğan

Seçimler öncesinde FETÖ'nün kumpaslarını gündeme getirerek Muharrem İnce'ye adaylıktan el çektiren, seçim sonrası depremzedeleri hedef alan CHP yandaşları, şimdi de cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı hedef tahtasına koydu. CHP seçmeni, seçimlerin ikinci tura kalmasının hemen ardından, "Kılıçdaroğlu'na destek açıkla" diyerek Oğan'ı baskı altına almaya çalıştı. İkinci tur yaklaştıkça Cumhur İttifakı'na yakın olduğu dile getirilen Oğan adeta lince uğradı.

Sinan Oğan: Linç kültüründen vazgeçin

Son olarak CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal'ın kendisini hedef alan paylaşımına sert çıkan Oğan,
"Şu linç kültüründen ne zaman vazgeçeceksiniz? Seçimin son düzlüğünde organize bir saldırı ve linç girişiminin bir parçası da sizdiniz. Elinize ne geçti? İnsanları irite etmekten de vazgeçin"
diye konuştu.

Zafer Partili Boyunağa: CHP’li seçmenden yediğim hakareti PKK’lılardan yememişimdir

Duruma isyan eden bir diğer isim ise Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa oldu. Boyunağa CHP seçmeninin kendisine yönelik sözlü saldırısına tepki gösterdi. Seçkin Boyunağa,
"Siyasi hayatımda CHP’li seçmenden yediğim hakareti PKK’lılardan yememişimdir. Bu baskıcı ve öteleyici tavrınızı kınıyorum"
ifadelerini kullandı.


Bakan Karaismailoğlu: Depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz
Bakan Karaismailoğlu: Depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Ganita'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarının başta Trabzon olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada "Terör örgütleriyle kol kola girenlere, depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını hep birlikte çarpacağız. Biz biriz, bizi bölemezsiniz, terör örgütlerini içimize sokamazsınız, bizi batıya oyuncak edemezsiniz. Biz o oyunu bozarız." dedi.


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