Zafer Partili Boyunağa: CHP’li seçmenden yediğim hakareti PKK’lılardan yememişimdir

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa
Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan 7'li Masa ve Cumhur İttifakıyla görüşmeler yaptı. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde kimi destekleyeceği merak konusu olan Oğan'ın kararını bugün saat 17.00'de açıklaması bekleniyor. Her iki ittifak da Oğan cephesinden gelecek kararı bekliyor. Hangi ittifakı destekleyeceğini net olarak açıklamamasına rağmen kamuoyunda Oğan'ın “Cumhur İttifakı’ndan yana tavır sergilemesi” eğilimi içinde olduğu belirtiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak da “14 Mayıs seçimlerinde milliyetçiliğin yükselişi” gösteriliyor. Oğan cephesinde, seçimlerinde Kılıçdaroğlu’na giden oylarda “HDP seçmeninin etkisinin olduğu” değerlendirmeleri yapılıyor.
CHP seçmeninin İnce ve depremzedelerden sonraki hedefi Oğan
Seçimler öncesinde FETÖ'nün kumpaslarını gündeme getirerek Muharrem İnce'ye adaylıktan el çektiren, seçim sonrası depremzedeleri hedef alan CHP yandaşları, şimdi de cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı hedef tahtasına koydu. CHP seçmeni, seçimlerin ikinci tura kalmasının hemen ardından, "Kılıçdaroğlu'na destek açıkla" diyerek Oğan'ı baskı altına almaya çalıştı. İkinci tur yaklaştıkça Cumhur İttifakı'na yakın olduğu dile getirilen Oğan adeta lince uğradı.