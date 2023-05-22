Zafer Partili Boyunağa: CHP’li seçmenden yediğim hakareti PKK’lılardan yememişimdir

Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan 7'li Masa ve Cumhur İttifakıyla görüşmeler yaptı. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde kimi destekleyeceği merak konusu olan Oğan'ın kararını bugün saat 17.00'de açıklaması bekleniyor. Her iki ittifak da Oğan cephesinden gelecek kararı bekliyor. Hangi ittifakı destekleyeceğini net olarak açıklamamasına rağmen kamuoyunda Oğan'ın “Cumhur İttifakı’ndan yana tavır sergilemesi” eğilimi içinde olduğu belirtiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak da “14 Mayıs seçimlerinde milliyetçiliğin yükselişi” gösteriliyor. Oğan cephesinde, seçimlerinde Kılıçdaroğlu’na giden oylarda “HDP seçmeninin etkisinin olduğu” değerlendirmeleri yapılıyor.