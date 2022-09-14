Seyyid kimlere denir? Anlamı nedir?

Osmanlılar zamanında da seyyid ve şerifler, saygı görmüş ve onların toplum içindeki üstün ve saygın yerlerini korumaları için Nakıbul-Eşraflık adı altında bir memuriyet ihdas edilmiştir. Nakıbul-Eşraf, Müftil-Enam ve Şeyhül-İslam'dan sonra en yüksek makam olarak telakki edilmiştir

SEYYİD NE DEMEK?

Seyyid, İslam peygamberi Muhammed’in kızı Fatıma ve torunları Hasan, Hüseyin, Zeynep, Rukiyye ve Ümmü Gülsüm’ün soyundan olduğu inanılanlar genel olarak bu adla anılır. Hanımlar için Seyyide sıfatı kullanılır.

SEYYİD OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

Seyyid olmanın tek temel ölçütü vardır; Hz. Muhammed’in ailesi, yani Ehl-i Beyt’e mensubiyettir. Torunu Araştırmacı-yazar, ehlibeyt ve nakibü’leşraf uzmanı Seyyid Hüseyin Ağaçkıran, bu soydan gelenlerin elinde ‘Nesep Şeceresi’ bulunmasının şart olduğunu belirtti.

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NESEP ŞECERESİ NE DEMEK?

Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacına nesep şeceresi denir.

NAKİBÜ'L EŞRAF NE DEMEK?

Nakibü’l eşrâf, ilk olarak Abbasi halifesi Mütevekkil zamanında oluşturulan bir kurumdur. Bu zamandan itibaren diğer İslâm devletlerinde nikâbet teşkilatı varlığını sürdürmüştür. Nakîbü’l Eşraf, Osmanlı Devleti’nde protokole tabi değildir. Vasıtasız olarak ve vaktini kendi belirleyerek padişahla görüşebilir.