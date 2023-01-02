Özgün Sivasspor - Galatasaray maçı iptal edilecek mi?
ÖZGÜN HABERLER

Sivasspor - Galatasaray maçı iptal edilecek mi?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sivasspor Kulübü, maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle müsabakanın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Şimdi ise merak edilen ise Galatasaray- Sivasspor maçı tekrar mı oynanacak? Galatasaray- Sivasspor maçı yeniden mi oynanacak? soruları yer alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor Galatasaray maçı tekrar mı oynanacak? Galatasaray- Sivasspor maçı yeniden mi oynanacak?
Sivasspor Galatasaray maçı yeniden mi oynanacak?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sivasspor Kulübü, maçın yeniden oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın 49. dakikasında Sivasspor'un attığı golün VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde ofsayt gerekçesi ile iptal edildiği, bu durumun kural hatasına neden olduğu bildirildi.

Sivasspor-Galatasaray maçı
Sivasspor-Galatasaray maçı

Açıklamada, Sivasspor'un kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar'ın isabetli şekilde gol kararı verdiği ama VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidildiği ve 5 dakikayı bulan inceleme sonrasında ofsayt kararı verilerek golün iptal edildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: "Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonundan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz."

Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
ÖZGÜN
Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
Belgesel tadında görüntü

Belgesel tadında görüntü

Sivas'ta göl donunca kaydedildi.
Gizli geçit bulundu

Gizli geçit bulundu

​Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor.
Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas

Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.

63 asker hayatını kaybetti.

​MSB: İki bölgede 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili 'kural hatası' başvurusu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detayları belli oluyor​.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.