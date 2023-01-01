Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu’nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından adeta can pazarı yaşandı. Yaralılardan iki tanesini sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Kazadan dolayı yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Polis ekipleri, bölgede emniyetli geçişleri sağlamak için sürücüleri önce yan yola yönlendirdi. İşte detaylar.