Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...

DENİZLİ DEPREM İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09:29’da Denizli'nin Çameli ilçesinde deprem meydana geldi.

3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

KARS'TA DEPREM

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:26’da Kars-Ermenistan sınırında bir deprem meydana geldi.

Kars Akyaka, Ermenistan Lori merkezli depremin büyüklüğü 4.6 olarak belirlendi. Deerinliği ise 12.21 kilometre olarak ölçüldü.

SAMSUN’DA DEPREM

AFAD verilerine göre, saat 07:44’te Karadeniz’de Samsun ili Bafra ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.63 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Saat 07:47'de Samsun Bafra açıklarında bir deprem daha oldu. 2.7 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 27.79 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER LİSTESİ

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.







