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TFF ertelenen maçların tarihlerini açıkladı

Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında Spor Toto Süper Lig'e bir süre ara verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor, Giresunspor Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor ve Ümraniyespor-Adana Demirspor maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı. Peki Spor Toto Süper Lig’de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

17:15 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Spor Toto Süper Lig’de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig’de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezli depremden dolayı ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.

SPOR TOTO SÜPER LİG’DE ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde;

“Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.

Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız”


#Spor Toto Süper Lig
#Fenerbahçe
#deprem
#TFF
#Adana Demirspor
#Konyaspor
#23. hafta
2 saat önce
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TFF ertelenen maçların tarihlerini açıkladı
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