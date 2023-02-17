Spor Toto Süper Lig’de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezli depremden dolayı ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.

SPOR TOTO SÜPER LİG’DE ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

SPOR TOTO SÜPER LİG’DE ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır.