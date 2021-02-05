Spor Trabzon tek golle güldü
DİĞER

​ Trabzon tek golle güldü ​

Trabzon tek golle güldü

Süper Lig’de 23. haftanın kapanış maçında evinde Denizlispor’u ağırlayan Trabzonspor, karşılaşmayı tek golle kazandı. Üst üste dördüncü galibiyetini alan bordo-mavililer, ligde 4. sıraya yükseldi. Fırtına’ya galibiyeti getiren golü, yeni transfer Yunan oyuncu Bakasetas kaydetti.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor, sahasında ligin son sırasındaki Denizlispor’u ağırladı. Karşılaşma, bordo mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trabzonspor, sahasında ligin son sırasındaki Denizlispor’u ağırladı. Karşılaşma, bordo mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Süper Ligin 23. hafta kapanış maçında Trabzonspor evinde Denizlispor’u 1-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Maça savunma güvenliğini ön planda tutarak temkinli başlayan bordo-mavililer, maçın ilk bölümünde rakibini karşıladıktan sonra pas bağlantılarını sağlıklı yaparak oyunda üstünlük kurmaya çalıştı.

  • 13. dakikada organize gelişen atakta Nwakaeme’nin pasında Bakasetas ceza sahası içinde çapraz pozisyonda vurdu, Cenk topu kornere çeldi. 18. dakikada Baker’ın kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topa Nwakaeme zor pozisyonda dokundu ve auta gönderdi. 23. dakikada Sagal ceza sahası dışından sert vurdu, Uğurcan topu kornere çeldi. Ataklarını sıklaştıran Trabzonspor’da, 28. dakikada Djaniny rakibini çok şık geçti, ortasında Ekuban kafayı vurdu top direğe çarptı ve dışarı çıktı.

41. Dakikada soldan gelen ortaya Ekuban vurmak istedi, Mustafa ayağına vurdu, top auta gitti. VAR’a çağırılan hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirdi ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Trabzonspor karşısında tamamen kapanan Denizlispor, kontratak aradı. 61. dakikada Trabzonspor’un geliştirdiği atakta Djaniny’nin pasında Baker, ceza sahasına girdi, defans önünü kapattı, oluşan karambolde top Bakasetas’ın önünde kaldı. Yunan futbolcu sert vurdu top ağlara gitti.

  • 1-0. Öne geçtikten sonra savunma güvenliğini ön planda tutarak pas bağlantılarını sağlıklı yapıp hücum organizasyonlarını arttıran Trabzonspor, zaman zaman kalesinde tehlike yaşadı. 75. Dakikada çok adamla hücuma çıkan Denizlispor atağında ceza sahasına gönderilen ortada Uğurcan’ı geçen topu Berat çizgiden çıkardı. Başka gol olmayınca, ev sahibi maçı tek golle kazandı.
Abone Ol Google News
Trabzon zirveye yürüyor

Trabzon zirveye yürüyor

Trabzonspor, Denizlispor'u Bakasetas'ın golüyle yendi.
Milletimizin hizmetindeyiz

"Milletimizin hizmetindeyiz"

​Bakan Koca, zorlu kış şartlarında çalışan sağlıkçıları paylaştı.
Darbe imalı eylem çağrısı

Darbe imalı
eylem çağrısı
ABD makas değiştiriyor

ABD makas değiştiriyor

Biden, ​'Boyun eğmeyeceğiz' dedi ve hamle yaptı.
KKTC'de <br>tam kapanma

KKTC'de
tam kapanma

Ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Devlet desteğiyle <br>sürü sahibi oldu

Devlet desteğiyle
sürü sahibi oldu

​Cezaevinden çıkıp işletmesini kurdu.

15 Şubat'ta başlıyor

15 Şubat'ta başlıyor

​Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi.
Twitter'dan Bahçeli'ye kısıtlama

Twitter'dan Bahçeli'ye kısıtlama

​Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşımını kaldırdı.
Vaka sayısı <br>kritik seviyede

Vaka sayısı
kritik seviyede

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.
Dikey kaydırma geliyor

Dikey kaydırma geliyor

​Instagram hikâyeler için yeni özellik testlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi 1 saat sürdü.
Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

​10 bin TL'ye hurdadan aldığı aracı 250 bin liralık yaptı.

Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.