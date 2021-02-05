​ Trabzon tek golle güldü ​

Süper Ligin 23. hafta kapanış maçında Trabzonspor evinde Denizlispor’u 1-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Maça savunma güvenliğini ön planda tutarak temkinli başlayan bordo-mavililer, maçın ilk bölümünde rakibini karşıladıktan sonra pas bağlantılarını sağlıklı yaparak oyunda üstünlük kurmaya çalıştı.
- 13. dakikada organize gelişen atakta Nwakaeme’nin pasında Bakasetas ceza sahası içinde çapraz pozisyonda vurdu, Cenk topu kornere çeldi. 18. dakikada Baker’ın kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topa Nwakaeme zor pozisyonda dokundu ve auta gönderdi. 23. dakikada Sagal ceza sahası dışından sert vurdu, Uğurcan topu kornere çeldi. Ataklarını sıklaştıran Trabzonspor’da, 28. dakikada Djaniny rakibini çok şık geçti, ortasında Ekuban kafayı vurdu top direğe çarptı ve dışarı çıktı.
41. Dakikada soldan gelen ortaya Ekuban vurmak istedi, Mustafa ayağına vurdu, top auta gitti. VAR’a çağırılan hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirdi ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Trabzonspor karşısında tamamen kapanan Denizlispor, kontratak aradı. 61. dakikada Trabzonspor’un geliştirdiği atakta Djaniny’nin pasında Baker, ceza sahasına girdi, defans önünü kapattı, oluşan karambolde top Bakasetas’ın önünde kaldı. Yunan futbolcu sert vurdu top ağlara gitti.
- 1-0. Öne geçtikten sonra savunma güvenliğini ön planda tutarak pas bağlantılarını sağlıklı yapıp hücum organizasyonlarını arttıran Trabzonspor, zaman zaman kalesinde tehlike yaşadı. 75. Dakikada çok adamla hücuma çıkan Denizlispor atağında ceza sahasına gönderilen ortada Uğurcan’ı geçen topu Berat çizgiden çıkardı. Başka gol olmayınca, ev sahibi maçı tek golle kazandı.