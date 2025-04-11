20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da başladı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın "Sporcu dostu Çorum, spor şehri Çorum" vizyonu doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Yağbat, "Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübünün önemli sportif başarıları var. Belediye başkanımız güreşe çok önem veriyor. Kütahya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Serbest Stil Güreş Şampiyonası'nda Çorum Belediyesi Gençlikspor , Türkiye şampiyonu oldu. Geçen yıl Güreş Süper Lig'inde Çorum Belediye Gençlikspor, Türkiye ikincisi oldu. Çorum'un geçmişte çıkardığı şampiyonları, pehlivanları gibi altyapıdan gelen ciddi sporcu kaynağımız var. Çorum'u diğer kulüplerimizle beraber eski günlerindeki sporcu yatağı konumuna getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.