Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Güreş
20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da başladı

20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da başladı

17:5211/04/2025, الجمعة
AA
Sonraki haber
20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da başladı
20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da başladı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor.


Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat, AA muhabirine, güreşte Çorum'da 4. kez ulusal bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.


Şampiyonaya 80 ilden sporcuların katıldığını belirten Yağbat, "Şampiyona için ülkemizin 80 ilinden 60 kulüp ve 1100'ün üzerinde sporcu ve idareciyi şehrimizde misafir ediyoruz." dedi.


Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın "Sporcu dostu Çorum, spor şehri Çorum" vizyonu doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Yağbat, "Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübünün önemli sportif başarıları var. Belediye başkanımız güreşe çok önem veriyor. Kütahya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Serbest Stil Güreş Şampiyonası'nda Çorum Belediyesi Gençlikspor , Türkiye şampiyonu oldu. Geçen yıl Güreş Süper Lig'inde Çorum Belediye Gençlikspor, Türkiye ikincisi oldu. Çorum'un geçmişte çıkardığı şampiyonları, pehlivanları gibi altyapıdan gelen ciddi sporcu kaynağımız var. Çorum'u diğer kulüplerimizle beraber eski günlerindeki sporcu yatağı konumuna getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.


İsmail Yağbat, 66 yatak ve 4 minder kapasiteli güreş eğitim merkezi inşaatının hızla devam ettiğini, faaliyete girdiğinde burada şampiyonlar, olimpiyat sporcuları yetişeceğini dile getirdi.

#20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası
#Çorum
#Güreş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF ÇIKACAK MI 11 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??