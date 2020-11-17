MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Efecan Karaca, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor forması giyiyor.

Efecan Karaca, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor forması giyiyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre sakatlığı bulunan Efecan Karaca, milli takım kafilesinden ayrıldı.

Sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal da Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.

  • Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür milli takım aday kadrosunun toplanmasından önce, Mert Çetin ve Orkun Kökçü de Hırvatistan karşılaşmasının ardından sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Milli takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı
Milli takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı’nda Uluslar Ligi’nde deplasmanda oynanacak Macaristan maçı öncesinde Mehmet Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, 23 kişilik Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.BİLGİLENDİRME | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında 18 Kasım’da deplasmanda Macaristan’la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar.&mdash; Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) November 16, 2020 Şenol Güneş: Oyuncularımı kazanma isteklerinden dolayı tebrik ediyorumA Millilerimiz 1-0'dan geri dönerek Rusya'yı 3-2 yendi

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