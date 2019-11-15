A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

EURO 2020 Elemeleri'ndeki son maçında 17 Kasım'da deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A Milli Takımımızın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesinde aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Buna göre Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımımızın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı.
EURO2020 Elemeleri H Grubu’nda 9. maçlar sonunda ilk iki sırada yer almayı garantileyerek finallere adımızı yazdırıyoruz. Bekle Avrupa geliyoruz! #EURO2020Yolunda pic.twitter.com/U9uPase59K
EURO2020 Elemeleri H Grubu’nda 9. maçlar sonunda ilk iki sırada yer almayı garantileyerek finallere adımızı yazdırıyoruz. Bekle Avrupa geliyoruz! #EURO2020Yolunda pic.twitter.com/U9uPase59K— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) November 14, 2019
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