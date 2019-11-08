MİLLİ TAKIM

A Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımımız, deplasmanda Fransa'ya attığı gol sonrası asker selamı vermişti.

A Milli Takımımız, deplasmanda Fransa'ya attığı gol sonrası asker selamı vermişti.

Fotoğraf: Yeni Şafak

UEFA EURO 2020 Grup Elemelerinde İzlanda ve Andorra ile oynayacağımız karşılaşmaların kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.

2020 vurgusu

  • 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımımızda geçen sefer olduğu gibi kadromuz saat 20.20'de açıklandı.

Grupta lideriz

  • A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 19 puanla ilk sırada yer alıyor. Millilerimiz 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı İzlanda maçını kazanırsa Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiliyor.

A Milli Futbol Takımımız kalan 2 maçını da kazanırsa H Grubu'nu lider tamamlayacak.
A Milli Futbol Takımımız kalan 2 maçını da kazanırsa H Grubu'nu lider tamamlayacak.

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