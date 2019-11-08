A Milli Takım kadrosu açıklandı

UEFA EURO 2020 Grup Elemelerinde İzlanda ve Andorra ile oynayacağımız karşılaşmaların kadrosu açıklandı.
2020 vurgusu
- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımımızda geçen sefer olduğu gibi kadromuz saat 20.20'de açıklandı.
Grupta lideriz
- A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 19 puanla ilk sırada yer alıyor. Millilerimiz 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı İzlanda maçını kazanırsa Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiliyor.
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