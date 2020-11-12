A Milli Takım'dan sevindiren haber: Tüm testler negatif

TFF, Hırvat futbolcu Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından alınan tedbirlerle ilgili açıklama yayınladı. Federasyon, Vida ile yakın temas kuranların karantinaya alındığını belirtildi.

İşte TFF'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı, Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve gerekli karantina kurallarına uyularak tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin koronavirüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir."

Vida ile yakın temas kuran isimler kimlerdi?

Dorukhan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Şenol Güneş

Bütün testler negatif çıktı

A Milli Takım’a yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır" denildi.

Testler devam edecek

Milli takımda testler devam edecek. Pazar günü oynanacak olan Rusya karşılaşması öncesinde yarın test yaptıracak olan kafile, çarşamba günkü Macaristan maçı için de pazartesi günü yeniden teste tabi tutulacak.

Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 12, 2020



