MİLLİ TAKIM

A Milli Takımımız rekorları altüst etti

İlk kez 12 ülkede düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımız, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bunun yanı sıra hem tarihimizin en iyi performansını sergiledi hem de yeni rekorlar kırarak göğsümüzü kabarttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ay-yıldızlılar, EURO 2020 yolunda birçok ilke imza attı.

Ay-yıldızlılar, EURO 2020 yolunda birçok ilke imza attı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, H Grubu’nu 2-0’lık Andorra galibiyetiyle tamamlayarak, tarihinin en iyi grup performansıyla, büyük bir turnuvaya katılmayı başardı. Oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan ve grubu 25 puanlı Fransa’nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, topladığı 23 puanla, maç başı 2,3 puan ortalamasını tutturdu.

Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alan Türkiye, EURO 96’ya 8 maçta 15 puan (1,87 puan ortalaması), EURO 2000’e 8 maçta 17 puan (2,12 puan ortalaması), EURO 2008’e 12 maçta 24 puan (2 puan ortalaması) ve EURO 2016’ya da 10 maçta 18 puan (1,8 puan ortalaması) toplayarak katılmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2002 Dünya Kupası öncesindeki eleme grubunda da 10 maçta 21 puan 2,1 puan ortalaması) toplamıştı.

Türkiye 3. torbada

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020’de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. 24 takımın katılacağı kura çekiminde, 4’er takımlı 6 grup ortaya çıkacak. Eleme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek. Eleme grubundan gelen 10 grup birincisi ilk iki torbada yer alırken, en iyi iki grup ikincisi de ikinci torbada yer alacak. En düşük puanlara sahip iki grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi play-off’larından gelecek 4 takımla birlikte 4. ve son torbayı oluşturacak.

UEFA Uluslar Ligi play-off kuraları 22 Kasım Cuma günü çekilecek. Play-off maçları ise 26-31 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak. Toplam 24 takımın yer alacağı kura çekimine katılacak 20 ülke, bugün oynanacak son eleme grubu maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.

İlk kez 12 ülkede

EURO 2020, Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Şampiyonaya A Grubu’nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu’nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu’nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu’nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu’nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu’nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak. Yukarıdaki ülkeler, şampiyonaya katılma hakkı elde ederse maçlarını belirlenen gruplarda oynayacak ve en az iki karşılaşmaya ev sahibi avantajıyla çıkacak.

ROMA’DA BAŞLAYACAK LONDRA’DA BİTECEK EURO 2020, 12 Haziran’da İtalya’nın başkenti Roma’da start alacak. A Grubu’ndaki açılış maçıyla Roma Olimpiyat Stadı’nda başlayacak EURO 2020, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak final maçıyla sona erecek. Şampiyonada son 16 turuna Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra, çeyrek finallere ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg ev sahipliği yapacak. Yarı finaller ve final ise Londra’da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı’nda oynanacak.


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