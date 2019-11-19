A Milli Takımımız rekorları altüst etti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, H Grubu’nu 2-0’lık Andorra galibiyetiyle tamamlayarak, tarihinin en iyi grup performansıyla, büyük bir turnuvaya katılmayı başardı. Oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan ve grubu 25 puanlı Fransa’nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, topladığı 23 puanla, maç başı 2,3 puan ortalamasını tutturdu.

Bekle bizi #EURO2020. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri H Grubu maçlarını deplasmanda 2-0’lık Andorra galibiyeti ile tamamladı. pic.twitter.com/Kaiv20pKjH — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 17 Kasım 2019

Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alan Türkiye, EURO 96’ya 8 maçta 15 puan (1,87 puan ortalaması), EURO 2000’e 8 maçta 17 puan (2,12 puan ortalaması), EURO 2008’e 12 maçta 24 puan (2 puan ortalaması) ve EURO 2016’ya da 10 maçta 18 puan (1,8 puan ortalaması) toplayarak katılmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2002 Dünya Kupası öncesindeki eleme grubunda da 10 maçta 21 puan 2,1 puan ortalaması) toplamıştı.

A Milli Takımımız, #EURO2020 biletini alırken dikkat çeken birçok ilke imza attı pic.twitter.com/8wi6ELVvpD — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Kasım 2019

Türkiye 3. torbada

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020’de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. 24 takımın katılacağı kura çekiminde, 4’er takımlı 6 grup ortaya çıkacak. Eleme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek. Eleme grubundan gelen 10 grup birincisi ilk iki torbada yer alırken, en iyi iki grup ikincisi de ikinci torbada yer alacak. En düşük puanlara sahip iki grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi play-off’larından gelecek 4 takımla birlikte 4. ve son torbayı oluşturacak.

UEFA Uluslar Ligi play-off kuraları 22 Kasım Cuma günü çekilecek. Play-off maçları ise 26-31 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak. Toplam 24 takımın yer alacağı kura çekimine katılacak 20 ülke, bugün oynanacak son eleme grubu maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.

A Milli Takımımızın #EUR02020'deki muhtemel rakipleri. 👀👀👀



Kimler gelsin? pic.twitter.com/3e5ktdCbSO — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Kasım 2019

İlk kez 12 ülkede

EURO 2020, Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Şampiyonaya A Grubu’nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu’nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu’nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu’nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu’nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu’nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak. Yukarıdaki ülkeler, şampiyonaya katılma hakkı elde ederse maçlarını belirlenen gruplarda oynayacak ve en az iki karşılaşmaya ev sahibi avantajıyla çıkacak.

ROMA’DA BAŞLAYACAK LONDRA’DA BİTECEK EURO 2020, 12 Haziran’da İtalya’nın başkenti Roma’da start alacak. A Grubu’ndaki açılış maçıyla Roma Olimpiyat Stadı’nda başlayacak EURO 2020, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak final maçıyla sona erecek. Şampiyonada son 16 turuna Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra, çeyrek finallere ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg ev sahipliği yapacak. Yarı finaller ve final ise Londra’da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı’nda oynanacak.

EURO2020, tarihte ilk defa 12 ülkede düzenlenecek



A Grubu: Roma-Bakü [🇮🇹-🇦🇿]

B Grubu: Kopenhag-Petersburg [🇩🇰-🇷🇺]

C Grubu: Amsterdam-Bükreş [🇳🇱-🇷🇴]

D Grubu: Glasgow-Londra [🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿-🇬🇧]

E Grubu: Dublin-Bilbao [🇮🇪-🇪🇸]

F Grubu: Münih-Budapeşte [🇩🇪-🇭🇺]



👉Hangi gruba düşmek istersiniz? pic.twitter.com/eABzgaEWcU — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Kasım 2019