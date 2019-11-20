A Milli Takımımızın EURO 2020'deki muhtemel rakipleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, son hafta maçlarıyla tamamlandı. Eleme maçlarının tamamlanmasının ardından gruplarında ilk iki sırayı alarak şampiyonaya gitme hakkı kazanan takımlar belli oldu.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çekya, Ukrayna, Portekiz, Almanya, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Hırvatistan, Galler, İspanya, İsveç, Polonya, Avusturya, Fransa, Belçika, Rusya, İtalya ve Finlandiya EURO 2020 bileti aldı.

Eleme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek.

1. Torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya

Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya 2. Torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya 3. Torba : Portekiz, Danimarka, Türkiye , Avusturya, İsveç, Çekya

: Portekiz, Danimarka, , Avusturya, İsveç, Çekya 4. Torba: Galler Finlandiya ve play-off'tan gelecek 4 takım

Kura çekimi 30 Kasım'da

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek. ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak. Açılış maçının İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.