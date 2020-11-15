A Millilerimiz 1-0'dan geri dönerek Rusya'yı 3-2 yendi

A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde grup lideri Rusya'yı sahasında 3-2 yendi ve tarihi bir galibiyet aldı. Rusya adı altında rakibine karşı ilk kez kazanan Milliler, aynı zamanda 2020 yılında ilk galibiyetini elde etti. Rusya galibiyeti ile puanını 6 yapan A Milli Takım, son hafta maçları öncesi Uluslar Ligi iddiasını sürdürdü.

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