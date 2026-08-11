Abdullah Avcı'nın acı günü
12:14, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
Teknik Direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı, hayatını kaybetti.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın vefat ettiği öğrenildi. Albayrak Medya olarak Merhume Feriha Avcı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Başlıklar :Abdullah AvcıFeriha AvcıFutbol
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