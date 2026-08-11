Abdullah Avcı'nın acı günü

Doğukan Avcı'nın sporcuları uluslararası arenada Türkiye'yi gururlandırıyor

Esenler Belediyesi işletme müdürlüğü personeli ve Esenler Erokspor Kulübü Wushu Antrenörü Doğukan Avcı, çalışma hayatındaki görevini sürdürürken mesai saatleri dışında kalan tüm zamanını geleceğin teminatı olan gençlere ayırıyor. Gençleri sporla buluşturmayı, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak milli ve manevi değerlere bağlı başarılı sporcular olarak yetiştirmeyi amaçlayan Avcı, büyük bir özveriyle çalışmalarını Esenler Erokspor Kulübü bünyesinde sürdürüyor.