LA LİGA

'Adam değil' açıklaması yaptılar gittiği takımı şampiyonluğa oynatıyor

Yaz transfer döneminin son gününde gündem olan bir transfer gerçekleşmişti. İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olması beklenen yıldız oyuncu son anda kararını değiştirip rotasını İspanya'ya çevirmişti. O isim Manchester City'den ayrılan David Silva'ydı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
David Silva, sezon başında İspanyol ekibi Real Sociedad'a imza atmıştı.

David Silva, sezon başında İspanyol ekibi Real Sociedad'a imza atmıştı.

Manchester City'den ayrıldıktan sonra transferin son gününde Lazio ile anlaşan David Silva, son anda kararını değiştirip İspanya'nın Real Sociedad takımına imza atmıştı.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare bu transferin ardından yaptığı açıklamada 'David Silva iyi bir oyuncu olabilir ama adam değil' ifadelerini kullanmıştı. İspanyol oyuncu Real Sociedad'a imza atmasının ardından kulübün çehresi değişti. Liderlik özellikleriyle takımına büyük bir katkı sağlayan Silva, Real Sociedad'ın La Liga'da lider olmasına katkı sundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 3 maçta 2 galibiyet elde eden İspanyol temsilcisi bu kulvarda da finalleri hedefliyor.

David Silva, Real Sociedad formasıyla çıktığı 7 lig maçında 1 gol atarken 2 de asist yapTI. Skor açısından çok büyük katkı sağlamasa da Silva'nın takım içi liderliğinin ve takım arkadaşlarının gelişime katkısı İspanya'da takdir topluyor.

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