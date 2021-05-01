Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Adana Demirspor-Balıkesirspor maçı tekrarlanacak mı?
FUTBOL FUTBOL

Adana Demirspor-Balıkesirspor maçı tekrarlanacak mı?

TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmada Balıkesirspor deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 kaybetti. Mücadelede Balıkesirspor'un atmış olduğu net gol, hakem Suat Arslanboğa tarafından geçerli sayılmadı ve sosyal medyada büyük tepki gördü. Yapılan bu hata sonrasında Adana Demirspor-Balıkesirspor karşılaşmasının tekrarlanması gündeme geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor-Balıkesirspor maçı tekrarlanacak mı?
Adana Demirspor-Balıkesirspor karşılaşmasının hakemi Suat Arslanboğa

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor sahasında Balıkesirspor'u 3-0 yendi. Mücadeleye hakem Suat Arslanboğa'nın vermiş olduğu skandal bir karar damga vurdu.

Hatalı geri pasa, 'ofsayt' dedi

Mücadelenin 61. dakikasında Adana Demirsporlu Okan'ın hatalı geri pasında Balıkesirspor'dan Manaj, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelerle buluşturdu. Fakat karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa, top rakip oyuncudan gelmesine rağmen 'ofsayt' gerekçesiyle golü iptal etti.

Maç tekrarlanabilir

VAR'ın olmadığı 1. Lig'de Balıkesirspor'un atmış olduğu gol, hakem kararıyla geçerli sayılmadı. Bu skandal kararın ardından Adana Demirspor-Balıkesirspor karşılaşmasının tekrarlanması gündeme geldi. Süper Lig'e çıkma yarışında son derece önemli olan bu karşılaşmada yapılan büyük hatadan dolayı, mücadelenin tekrar oynanacağı konuşuluyor. Çünkü ligde son haftaya girilirken, GZT Giresunspor, Samsunspor ve Adana Demirspor aynı puanda yer alıyor.

Adana Demirspor-Balıkesirspor maçında 'tamamen duygusal' (💵) ofsayt kararı
SPOR
Adana Demirspor-Balıkesirspor maçında 'tamamen duygusal' (💵) ofsayt kararı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde kulübü şirketleştirdiğini açıklayarak; 'hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım' ifadelerini kullanmıştı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde kulübü şirketleştirdiğini açıklayarak; 'hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım' ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf Şimşek'ten sert tepki

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, hakemlerin adaletli olmasını istedi. Şimşek, "İlk yarıda bir kırmızı kart verilmedi. İkinci yarıda hatalı pasa 'ofsayt' dediler. Hakemler de biraz daha adaletli olsunlar. Adaletli bir maç yönetin, tek isteğim bu. Emek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Sağlam: Skandal karar

Samsunspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Ankaraspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor-Balıkesirspor maçında yaşanan pozisyonu değerlendiren Sağlam, "Adana Demirspor'un maçını izledik, gollerine baktık. Türk futbolu ve Türk hakemliği adına bir skandal karar verilmiş. Aklım almıyor" dedi.

Nihat Kahveci: Görmediğimiz bir şey mi var?

Spor yorumcusu Nihat Kahveci yaşanan pozisyonla ilgili olarak, "Gol neden iptal oldu?? Harbiden bende anlamadım. Ofsayt filan yok pozisyonda ondan soruyorum. Görmediğimiz başka bir şey mı oldu" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor şirketleşmişti

TFF 1. Lig’de 67 puanla zirvede bulunan Adana Demirspor, Başkan Murat Sancak’ın girişimleri sonucu şirketleşti. Böylece kulübün ismi Adana Demirspor A.Ş. oldu. TFF’nin resmi sitesinde de kulübün ismi Adana Demirspor A.Ş. olarak değiştiği görüldü. Adana Demirspor’un 17 Eylül 2020’de yapılan olağanüstü kongresinde Başkan Murat Sancak yönetimine şirketleşmek için yetki verilmişti.

https://www.w3.org/1999/xlink"... stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Yeni Şafak Spor (@spor)'in paylaştığı bir gönderi


TFF 1. Lig'de son hafta öncesi puan durumu
TFF 1. Lig'de son hafta öncesi puan durumu


Yusuf Şimşek'ten, hakem Suat Arslanboğa'nın skandal kararına sert tepki
SPOR
Yusuf Şimşek'ten, hakem Suat Arslanboğa'nın skandal kararına sert tepki

Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süre uzatıldı

​İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.