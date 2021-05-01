Adana Demirspor-Balıkesirspor maçı tekrarlanacak mı?

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor sahasında Balıkesirspor'u 3-0 yendi. Mücadeleye hakem Suat Arslanboğa'nın vermiş olduğu skandal bir karar damga vurdu.

Hatalı geri pasa, 'ofsayt' dedi

Mücadelenin 61. dakikasında Adana Demirsporlu Okan'ın hatalı geri pasında Balıkesirspor'dan Manaj, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelerle buluşturdu. Fakat karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa, top rakip oyuncudan gelmesine rağmen 'ofsayt' gerekçesiyle golü iptal etti.

Maç tekrarlanabilir

VAR'ın olmadığı 1. Lig'de Balıkesirspor'un atmış olduğu gol, hakem kararıyla geçerli sayılmadı. Bu skandal kararın ardından Adana Demirspor-Balıkesirspor karşılaşmasının tekrarlanması gündeme geldi. Süper Lig'e çıkma yarışında son derece önemli olan bu karşılaşmada yapılan büyük hatadan dolayı, mücadelenin tekrar oynanacağı konuşuluyor. Çünkü ligde son haftaya girilirken, GZT Giresunspor, Samsunspor ve Adana Demirspor aynı puanda yer alıyor.

REKLAM

SPOR Adana Demirspor-Balıkesirspor maçında 'tamamen duygusal' (💵) ofsayt kararı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde kulübü şirketleştirdiğini açıklayarak; 'hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım' ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf Şimşek'ten sert tepki

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, hakemlerin adaletli olmasını istedi. Şimşek, "İlk yarıda bir kırmızı kart verilmedi. İkinci yarıda hatalı pasa 'ofsayt' dediler. Hakemler de biraz daha adaletli olsunlar. Adaletli bir maç yönetin, tek isteğim bu. Emek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Sağlam: Skandal karar

Samsunspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Ankaraspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor-Balıkesirspor maçında yaşanan pozisyonu değerlendiren Sağlam, "Adana Demirspor'un maçını izledik, gollerine baktık. Türk futbolu ve Türk hakemliği adına bir skandal karar verilmiş. Aklım almıyor" dedi.

Nihat Kahveci: Görmediğimiz bir şey mi var?

REKLAM

Spor yorumcusu Nihat Kahveci yaşanan pozisyonla ilgili olarak, "Gol neden iptal oldu?? Harbiden bende anlamadım. Ofsayt filan yok pozisyonda ondan soruyorum. Görmediğimiz başka bir şey mı oldu" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor şirketleşmişti

TFF 1. Lig’de 67 puanla zirvede bulunan Adana Demirspor, Başkan Murat Sancak’ın girişimleri sonucu şirketleşti. Böylece kulübün ismi Adana Demirspor A.Ş. oldu. TFF’nin resmi sitesinde de kulübün ismi Adana Demirspor A.Ş. olarak değiştiği görüldü. Adana Demirspor’un 17 Eylül 2020’de yapılan olağanüstü kongresinde Başkan Murat Sancak yönetimine şirketleşmek için yetki verilmişti.





REKLAM

TFF 1. Lig'de son hafta öncesi puan durumu



