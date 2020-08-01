TFF 1. Lig'de play-off oynayan takımlar Süper Lig'e çıkmak için başvuru yaptı

Süper Lig’de şampiyonlu yaşayan ancak geçen sene ligden düşerek taraftarını üzen Bursaspor, bu sezon TFF 1. Lig’inde mücadele etti. Sezona iyi başlayan Bursapor, 3 puanı silinmesine rağmen pandemi sürecine kadar ilk 3 içinde yer almayı başardı. Ancak pandemi süreciyle birlikte lige verilen ara Bursaspor’u olumsuz etkiledi.

Pandemi Bursaspor'a da zarar verdi

Uzun süre antrenman yapmayan oyuncular, liglerin başlaması kararı ile tekrar bir araya geldi. Ancak özellikle yabancı futbolcular antrenmanlarda çekingen kalınca, süreç Bursaspor için kötü geçti. Ligde son 7 haftada evinde oynayacağı 4 maça seyircisiz çıkan Bursaspor, en büyük avantajından korona virüs sebebiyle yoksun oynadı. Özellikle kendi sahasında oynadığı Boluspor mücadelesinden 1-1 berabere ayrılarak iki puan kaybeden Bursaspor, play-off’lara kalmayı başardı. Adana Demirspor ile oynanan ilk maça yine seyircisinden yoksun çıkan Bursaspor, iyi oynamasına rağmen gol atmayı başaramadı. Pandemi öncesi attığı gollerle takıma büyük katkı sağlayan Seleznov da, pandemi sonrası adeta suskunluğa büründü.

Akhisarspor'da zarar gören takımlardan

Koronavirüs sürecinden en fazla etkilenen bir diğer takım ise Akhisarspor oldu. Oyuncularında Covid-19 tespit edilen Akhisarspor, Altay deplasmanına eksik kadro çıktı. Yeşil-siyahlı takım takımın süreçten olumsuz etkilenmesi sebebiyle mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Süper Lig'e yükselmek için başvuruda bulundular

Haksız rekabete maruz kaldığını düşünen Bursaspor ile Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat etti. Süper Lig’de düşmenin kaldırılması ile hareke geçen iki kulüp, düşen takımların ne kadar etkilendiyse, kendilerinin de o kadar etkilendiğini ifade etti.

Adana Demirspor hafta içi Süper Lig'e yükselmek için başvuruda bulunacak

Arefe günü maç oynadığı için başvurusu yetişmeyen Adana Demirspor da bayram sonrası TFF’ye müracaat edecek. Öte TFF yetkilileri kulüplerin kararına olumlu baktığı öğrenildi.

Aleyküm Selam @karagumruk_sk pic.twitter.com/Z1rNekygaI — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 30, 2020

'21 takımlı Süper Lig' tartışması: Altyapıdaki futbolculara gün doğabilir Kulüpler Birliği Vakfı bugün kritik bir gündemle toplandı. Süper Lig başkanlarının katıldığı toplantının gündem maddelerinden biri de pandemi nedeniyle bu sezonluk küme düşmenin kaldırılması oldu. Toplantıdan nasıl bir tavsiye kararının çıkacağı merak konusu.Yedi kulüp talepte bulunduSüper Lig'de 7 kulüp, pandemi döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na küme düşmesinin kaldırılması yönünde talepte bulunmuştu. Federasyon ise kulüplerin bu isteğini reddetmişti.Kulüpler Birliği'nden açıklama: Küme düşme kaldırılsınÇebi: Küme düşme kaldırılsınBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün yaptığı çıkışla küme düşme konusunu yeniden gündeme getirdi. Çebi, "Bu pandemi döneminde küme düşmeyi kaldıralım. Çok değerli şehir kulüplerimiz küme düştü. Alttan da 3 takım geliyor. Varsın 3 takım fazla olsun" ifadelerini kullandı.Video: Bu sezon küme düşme kaldırılsın21 takımlı lig nasıl olacak?Küme düşmenin kaldırılması durumunda Kayserispor, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor ligde kalacak ve 2020-21 sezonunda alt ligden gelen 3 kulüple birlikte 21 takım mücadele edecek.42 hafta oynanacakSüper Lig, 1994-95 sezonundan bu yana 18 takımla ve 34 hafta üzerinden oynanıyor. 21 takımlı lige geçilmesi durumunda ise toplam 42 hafta maç oynanacak ve her hafta bir takım bay (dinlenecek) geçecek."Bir sezon sonra 4 takım düşürülebilir"Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, lig oynandığı dönemde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene ligden düşme olmamalı, 1. Lig'den Süper Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 takım oynanmalı bir sene sonra düşen takım 4 olur ona göre bu denge bir şekilde sağlanır, eğer 18 oynanmak isteniyorsa ki 20 ve 21 de oynanabilir" demişti.Süper Lig için '21 takım' önerisiAltyapıdaki futbolculara gün doğabilir21 takımlı Süper Lig senaryosunun gerçekleşmesi, daha sık maç oynanması anlamına geliyor. Bu da takımların geniş kadro ihtiyacını artıracak. 5 oyuncu değiştirme hakkının da olduğu düşünüldüğünde takımların altyapıdaki oyunculara ihtiyacı artacak ve genç oyuncular daha fazla süre alabilecek.Yeni yabancı kuralı altyapıdan futbolcu oynatılmasını zorunlu kılıyorTürkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren yabancı sınırının değiştiğini açıklamıştı. 2020-2021 sezonunda takımlar, kadroda 14 yabancı ve sahada en fazla 8 yabancı bulundurabilecek. Ayrıca yeni yabancı kuralıyla altyapıdan futbolcu oynatılması da mecburi hale getirilecek.Yeni kuralda 2020/21 sezonunda 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan yetişmiş bir oyuncu, 2021/22 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş bir oyuncu ve 2022/23 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş iki oyuncu bulundurulması zorunlu olacak.

Süper Lig'in 21. takımı Fatih Karagümrük oldu TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor’u 6-5 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.Karşılaşmadan dakikalar;7. dakikada Erkan Zengin’in orta sahadan uzun pasında Volkan Şen kaleci Aykut ile karşı karşıya kalacekken Aykut zamandı kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.28. dakikada ceza sahası içine giren Volkan Şen’in şutu yan ağlarda kaldı.36. dakikada Ramazan Civelek’in yaptığı ortaya caza sahasında iyi yükselen Artur’un kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.40. dakikada kazanılan serbest vuruşta Alparslan Erdem topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Çağrı Ortakaya kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-145+1. dakikada Sinan Kurt’un ortasında, arkada direkte yükselen Erkan Zengin’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.66. dakikada Ndao’nun yerden ortasında Emeghara’nın vuruşu auta gitti.69. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Pa Dibba’nın vuruşunda top kaleci Aykut Özer’in solundan filelerle buluştu. 1-184. dakikada ceza sahası içerisindede topu önünde bulan Traore’nin sert şutunu kaleci Aykut Özer zorlukla kornere çeldi.88. dakikada Erkan Zengin’in ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleciden oyun alanına geri döndü.94. dakikada Ndao’nun yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Engin Baydemir’in vuruşunda Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt topu kornere çeldi.103. dakikada Pa Dibba’nın ceza sahası içerisinde verdiği pasta topla buluşan Aosman’ın vuruşunu kaleci Aykut Özer kurtardı.Adana Demirspor'ı penaltılarla mağlup eden Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki altıncı İstanbul takımı oldu.🟩Başakşehir🟩Beşiktaş🟩Fatih Karagümrük🟩Fenerbahçe🟩Galatasaray🟩Kasımpaşa pic.twitter.com/PflUaG8QKD— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 30, 2020 -Süper Lig'de yeni sezonda bir derbi karşılaşması daha oynanacak!🔥Fatih Karagümrük ⚔ Kasımpaşa pic.twitter.com/CuRRhNpUzz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 30, 2020

00:00 dk 29 Temmuz 2020 AA TFF'den tarihi karar: Bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı, 2020-2021 sezonu 21 takımla oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfının aldığı tavsiye kararını yönetim kurulu toplantısında değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: 'Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunda düşme olmayacaktır. Süper Lig 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanacaktır. Sezon sonunda 4 takım ligden düşecek ve şimdilik olmak kaydıyla 2021-2022 sezonundan itibaren 20 takım ile oynanmaya devam edecektir.'



