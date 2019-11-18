Ahmed Kutucu: Aklımda Almanya hiçbir zaman olmadı

A Milli Futbol Takımı'nda ilk kez resmi bir maçta forma giyen Schalke 04 oyuncusu Ahmed Kutucu, Andorra karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Kutucu, hiçbir zaman Alman Milli Takımı'nda oynamayı düşünmediğini belirtti.
Haber MerkeziYeni Şafak
A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı EURO 2020 H Grubu son maçına ilk 11'de başlayan ve ilk kez resmi bir maçta milli formayı giyen Ahmed Kutucu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Türk Milli Takım'nda oynamasıyla ilgili konuşan Ahmed Kutucu, "A Milli Takım'da oynamak güzeldi. Oynamak zevk verdi. İlk heyecan çok fazlaydı. Gurur verici bir duygu. Güzel bir maçtı, kazandık. Takım arkadaşlarım yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.
Almanya'yı hiçbir zaman düşünmediğini söyleyen Ahmed, "Ben fikrimi değiştirmedim, her zaman Türkiye'de oynamak istemiştim. Benim aklımda Almanya hiçbir zaman olmadı" dedi.
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