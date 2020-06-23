Ahmet Ağaoğlu Alanya'da yaşanan gerginliğin perde arkasını anlattı: Siz mi şampiyon olacaksınız!

Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından iki kulübün başkanı karşı karşıya gelmiş ve yaşanan gerginlikler mücadeleye damga vurmuştu. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, olayların perde arkasını anlattı.

Televizyonda canlı yayına bağlanan Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bu düzeyde bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyordum"

"Ben de kendimi daha önce pek o şekilde görmedim. 62 yaşındayım. Yaklaşık 35 senedir sporda yöneticilik yapıyorum. Çok gergin bir maçtı. Başından sonuna kadar. Gergin olacağını da tahmin ediyordum. O düşünceden hareketle ben protokol tribününden ayrı bir yerde oturmak için TFF ve emniyetten sorumlu kişiden izin istedim.Benim bulunduğum yerle protokol arasında 30-40 metre yer vardı. Beklentim vardı ama bu düzeyde bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyordum. Her ne kadar Erol Bulut orada mavi jean-turuncu tişörtle çıksa da normal bir maçtı."

"Yavşaklar, şampiyon olamazsınız, siz mi şampiyon olacaksınız dediler"

"Bazı şeyler birikiyor ve taşıyor. Demek ki onların da patlama noktası bize denk geldi. Maçın ilk dakikasından itibaren 'Yavşaklar, şampiyon olamazsınız, siz mi şampiyon olacaksınız' tepkileri geldi. Hatta TFF yetkilisi orayı terk etmek zorunda kaldı. Kendisiyle de konuşabilirsiniz hatta. Maç boyunca devam etti, rahatsız edici boyutlara ulaştı. Atılan gollerden sonra acayip hareketler oldu."

"Kıvılcımın patladığı yer..."





"1-2 dakika daha bir sıkıntı yaşanmasa terk edecektik. Tam o sırada bir beyefendi tribünün yürüme yolundan geldi ve parmağını sallayarak "Bilmem ne oğlu ..." dedi. Kıvılcımın patladığı yer orası. Rahmetli babamı düşününce ben de o sözleri kendisine iade ettim. Tekrar sakinleştiğimiz an bu kez Alanyaspor Başkanı bana 'Sen benim abime küfür ediyorsun' diyerek telefonunu gösterdi. İlk tepkim 'Ben senin abine neden küfür edeyim' oldu. Çok iyi biliyorlar herhalde suyun 100 derece kaynayıp Trabzon insanının da 5 derece kaynadığını. Bize bilmem ne olduğu dediği büyük abisiymiş. Şartlar ne olursa olsun biz misafir olarak gitmişiz oraya. Tribün haricinde hoş geldin yok, hiçbir şey yok. Fenerbahçe ile oynadığımız günün sabahı herhangi bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Bizim aramızda ne kadar gerginlik olursa olsun bunlar normal şeylerdir. Alanya'da ise küfür ve parmak. Herhalde anlayışları bu."

"Benim ağzım koksa koksa anamın sütü kokar"

"Alanyaspor Başkanı 'Vurmaya kalktı' diyor ama vurmaya kalksam, 20 santimlik mesafede. 62-63 yaşındayız ama gücümüz kuvvetimiz yerinde... Havaalanına geldiğimizde oyuncuların bazıları uçağa bindi. Bu sırada Alanyaspor başkanının bir televizyon kanalına bağlandığını ve benimle ilgili konuştuğunu söylediler. Hasan Çavuşoğlu çıkmış 'Alkollüydü ağzı leş gibi kokuyordu' diyor. Benim ağzım koksa koksa anamın sütü kokar."

"Türk halkından özür diliyorum"





"Alkollüydün demeleri üzerine uçağı durdurduk. Polisi çağırdım. Polis durup dururken alkol testi yapılmayacağını söyledi. 0.00 çıktı. Sadece soğuk suyla yüzümü yıkadım. Camiamızdan ve Türk halkından özür diliyorum. Alanyaspor müdürünün bir Başakşehir hayranı olduğu ortaya çıktı. Senin yöneticinin Hüseyin hocaya küfür etmediğinden emin misin?"

00:00 dk 23 Haziran 2020 IHA Ahmet Ağaoğlu maç dönüşü Trabzon havaalanında alkol testine girdi Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'u taraftarları coşkulu bir şekilde karşılarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Trabzon'a dönüşte havaalanında alkol testine girdi. Sonuçlarının temiz çıkmasının ardından Ağaoğlu, ''Bize böyle bir yakıştırma yapmışlar. İftiranın da sonu yok biliyorsun'' ifadelerini kullandı.

"Abdülkadir'e yapılan hareketi kimse görmüyor"

"Hakemlerin performansından, yönetim şekli ve tarzından MHK Başkanı memnunsa onu ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başakşehir maçında Nwakaeme'ye yapılan penaltı mı, değil mi? Hakemin de 5 metre gözünün önünde o da görmedi. Yardımcı da herhalde 'Bana ne' dedi. Peşinden Göztepe maçını oynuyoruz. Ne hikmetse Da Costa'nın pozisyonunda VAR devreye giriyor ve penaltı. Eğer MHK Başkanı bunlardan mutluysa, hakemlerini çok başarılı buluyorsa benim söyleyecek lafım yok. VAR'ın ne zaman ve ne şekilde devreye girdiğini bilmiyoruz. Kimse net şekilde ifade edemez bunu. Gaziantep maçında attığımız nizami golde 10 pozisyon geriye gidildi. Orada devreye giriyor da bizim puan kaybettiğimiz maçlarda devreye girmiyor hiç. Dünkü maçta Abdülkadir'e yapılan hareketi kimse görmüyor. Fenerbahçe maçında Sörloth'a yapılan hareket görülmüyor. Bir tek biz görüyoruz ne hikmetse."

Trabzonsporluları çıldırtan karar: Hakem önündeki faulü görmedi Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynadığı maçın 27. dakikasında tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı.Bordo mavililerde genç oyuncu Abdülkadir Ömür topun hakimiyetini alıp gole gideceği bir pozisyonda Caulker'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bu pozisyonda devam kararı verirken sonrasında yaşanan ikili mücadele esnasında Alanya lehine faul düdüğü çaldı.Pozisyona oldukça yakın olan Sörloth, düdük sonrasında mücadelenin hakeminin yanına koşarak pozisyonun faul olduğu konusunda tepki gösterdi.İşte Trabzonsporluların faul itirazlarında bulunduğu ve faulden doğabilecek olan olası kırmızı kart bekledikleri o pozisyon;

"Teşvik primi konusu benim konum değil"





"Erol Bulut'un sözleri kendisini bağlar. Turuncu-mavi kıyafet kendisine çok yakışmıştı. Moda yönünden değerlendiriyorum. Teşvik primi vs. konusu benim konum değil. Bir hafta önceki maçla bize karşı oynadıkları oyun çok farklıydı. İyi futbol oynamaya başlamışlar. Dilerim böyle devam ederler de kupa finalinde iyi bir maç ortaya çıkar."

"Hüseyin Çimşir'e yapılan eleştiriler haksız"

"Hüseyin hoca devre arasında bana şu futbolcuyu alın demesini bilmiyor muydu. 3 sene önceki orta sahamız Okay-Sosa-Onazi'ydi. Netice ne oldu? Ligi 5. bitirdik. Hocaya yapılan eleştirileri yersiz ve haksız buluyorum. Bana göre Türk futbolu genç ve ufku açık bir teknik direktör kazanıyor. Onların önünü açmak zorundayız. Genç ve enerjisi olan insanlara ihtiyacımız var. Tabii ki tecrübeli insanlara da ihtiyacımız var. Zidane'ı, Guardiola'yı başarılarıyla alkışlıyoruz. Biz genç fidanları sevmeyiz, biz hep ulu çınarların altına girelim de rahat rahat oturalım deriz. Bizim felsefemiz de bu yok. Biz öyle rahat oturamayız. Hüseyin hocanın göstermiş olduğu performans çok iyi. Hatalar tabii ki yapılacak. Yeniliğe açık ve kendisini geliştiren bir hocamız. Bu takımın geriye yaslanma hastalığı var evet. Ama şu an yapılacak radikal bir değişiklik zamanı değil."

"Nwakaeme derbiye yetişebilir"