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Spor

Ahmet Nur Çebi'den taraftara çağrı: Gelip bana anlatsınlar

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, istifa çağrısı yapan taraftarlara seslendi. Çebi, "Bunu neden yaptıklarını gelip benimle paylaşabilirler. Her cuma günü öğleden sonra arkadaşları burada bekliyorum" dedi.

11:51 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

Ahmet Nur Çebi, bir kripto varlık işlem platformuyla yapılan iş birliği anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.


"Neden 'istifa' diye bağırıyorlar bilmiyorum"

Siyah-beyazlı taraftarların kendisini neden istifaya davet ettiğiyle ilgili soruya cevap veren Çebi, "Neden 'istifa' diye bağırıyorlar ah bir bilebilsem… Bunu neden yaptıklarını gelip benimle paylaşabilirler. Her cuma günü öğleden sonra arkadaşları burada bekliyorum. Her Beşiktaşlı gelip neden ıslıkladığını, istifa diye bağırdığını gelip bana anlatabilirler. Neden böyle yaptıklarını gerçekten bilmiyorum" diye konuştu.


"Taraftarın bana sahip çıkması gerekiyor"

Galatasaray maçında tribünlerin kendisine gösterdiği tepkiyi hatırlatan Başkan Çebi, "Bize Galatasaray tribünlerinden edilen küfürleri hala unutmadım. Yakışıklı bulmadım. Benim taraftarım başka kulübün başkanına çok şükür küfür etmedi. Ben eğer o tribünlerde küfür yiyorsam, Beşiktaş taraftarının bana sahip çıkması gerekirken, buna devam etmelerini gerçekten anlayamıyorum. Ekonomi düzgün gidiyor, transferlerin çok iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.


"Onana çok iyi futbolcu"

Transferi tartışılan Onana hakkındaki soruya da cevap veren Ahmet Nur Çebi, "Jean Onana ile konuşmadım. Oynamama nedenini hocaya sorarsınız. Başka takımlarda bu olaylar çok oluyor ama Beşiktaş'ta olunca gündeme getiriliyor. Onana çok iyi futbolcu. Buna inanıyorum. Zaman neler gösterecek, göreceğiz. Hoca oynatmıyorsa, oyuncuya mesaj veriyordur. Beşiktaş için 'Yanlış Onana'yı aldılar' diyen kişi, Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Bunu kinaye olarak yaptı. Eğer böyle yapmadıysa, aklından zoru vardır. Yoktu ortalıkta bu beyefendi, onunla da savaşmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.







#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
#Süper Lig
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